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Bergama'daki orman yangını kontrol altında: Soğutma çalışmaları sürüyor

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

13:00 - 23/08/2024 Cuma
DHA
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Bergama ilçesi Kaşıkçı Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 10.00 sıralarında çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle 12.00 sıralarında kontrol altına alındı.


Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.


İhbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 3 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 3 yer ekibi bölgeye sevk edilmişti.





#İzmir
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