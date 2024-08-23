Bergama'daki orman yangını kontrol altında: Soğutma çalışmaları sürüyor

Diyarbakır’ın Çınar İlçesi'nde 20 Haziran'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangının ardından, Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi raporu tamamlandı. Bu kapsamda yangının başladığı nokta olarak belirtilen elektrik direği ve tellerinde yangına sebebiyet verecek herhangi bir iz ve emare olmadığı beyan edildi.