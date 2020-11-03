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Gündem Beş partiden ortak önerge TBMMde, Deprem Araştırma Komisyonu kuruldu
POLİTİKA

Beş partiden ortak önerge: TBMM'de, 'Deprem Araştırma Komisyonu' kuruldu

TBMM'de, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin ortak önergesi ile 'Deprem Araştırma Komisyonu' kuruldu. Depreme karşı tedbirlerin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan komisyon, önümüzdeki günlerde çalışmalarına başlayacak.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda 5 siyasi partinin, Meclis'te 'Deprem Araştırma Komisyonu' kurulmasına ilişkin önergeleri birleştirilerek görüşüldü. Önerge, oy birliğiyle kabul edildi. Depreme karşı tedbirlerin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan komisyon, önümüzdeki günlerde çalışmalarına başlayacak.

"Bugün kalbimiz, yüreğimiz İzmir'de"


Genel Kurul'da söz alan parti temsilcileri İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremle ilgili düşüncelerini dile getirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, depremle ilgili mücadelenin sadece bir tavsiye ve baş sağlığı olarak değil aynı zamanda herkesin üzerine düşen görevleri de yerine getirmesinin gerekli olduğuna dikkat çekti. Özkan, "Bugün kalbimiz, yüreğimiz İzmir'de. Bütün siyasi parti gruplarıyla beraber ortak grup önerisiyle, bu meselenin tüm yönleriyle araştırılmak suretiyle, birlik ve beraberlikle, hiçbir meseleyi göz ardı etmeksizin ortaya koyacağımız grup araştırma önergesiyle inşallah bu noktada çok daha fazla mesafe alacağımıza inanıyorum" dedi.

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