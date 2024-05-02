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Beş yasa teklifi birden

AK Parti TBMM Grubu, Meclis Başkanlığı’na beş yasa teklifini sunacak.

Uğur Duyan
04:00 - 2/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:31 - 2/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İlk olarak fahiş fiyatla mücadele için revize edilen Ticaret Perakende Kanunu'nda değişiklik yapan teklif Meclis Başkanlığı’na sunulacak. Teklifle, fahiş fiyat artışı ile fiyat istikrarsızlığına neden olan işletmelere kapatma dahil bir dizi cezai müddeiye uygulanacak.

KRİPTOYA YASAL ALTYAPI

AK Parti Grubu, Kripto Varlıklar Yasa teklifini ise önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'na sunacak. Teklifin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüleceği öğrenildi. 32 maddeden oluşması beklenen teklifle, kripto varlıklar ve kripto varlık borsalarının yasal altyapısına dayanak oluşturulacak. Önümüzdeki günlerde 9. Yargı Paketi'nin yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı’nın bir süredir üzerinde çalıştığı 50 maddelik yeni TSK Personel Kanunu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından büyük ölçüde tamamlanan 30 maddelik yeni Ulaştırma Yasa Teklifi de TBMM Başkanlığı’na sunulacak.


AK Parti Sözcüsü Çelik: Batı vicdana ters kelepçe vuruyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.. ABD'de üniversitelerdeki Gazze protestolarına polisin sert müdahalesine dair görüntülere tepki gösteren Çelik "Öğrenciler, siyasetçiler tepkilerini ifade ediyor. Soykırım karşıtı Yahudi bir profesör yine polisler tarafından Gazze'deki Netanyahu politikasına karşı çıktığı için gözaltına alınıyor. Bu görüntüler, düşünceye vurulan ters kelepçenin sembolü olarak hafızalara nakşedilmiştir. Söz konusu olan siyonizm olduğunda bütün insan hakları literatürü askıya alınıyor. Siyonizmin karşısında insanlığın birikimi olan basın ve ifade hürriyeti işlevsiz hale getiriliyor. Batı, vicdana ters kelepçe vurdu" ifadelerini kullandı.


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