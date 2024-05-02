Beş yasa teklifi birden

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.. ABD'de üniversitelerdeki Gazze protestolarına polisin sert müdahalesine dair görüntülere tepki gösteren Çelik "Öğrenciler, siyasetçiler tepkilerini ifade ediyor. Soykırım karşıtı Yahudi bir profesör yine polisler tarafından Gazze'deki Netanyahu politikasına karşı çıktığı için gözaltına alınıyor. Bu görüntüler, düşünceye vurulan ters kelepçenin sembolü olarak hafızalara nakşedilmiştir. Söz konusu olan siyonizm olduğunda bütün insan hakları literatürü askıya alınıyor. Siyonizmin karşısında insanlığın birikimi olan basın ve ifade hürriyeti işlevsiz hale getiriliyor. Batı, vicdana ters kelepçe vurdu" ifadelerini kullandı.