Beş yasa teklifi birden

İlk olarak fahiş fiyatla mücadele için revize edilen Ticaret Perakende Kanunu'nda değişiklik yapan teklif Meclis Başkanlığı’na sunulacak. Teklifle, fahiş fiyat artışı ile fiyat istikrarsızlığına neden olan işletmelere kapatma dahil bir dizi cezai müddeiye uygulanacak.
KRİPTOYA YASAL ALTYAPI
AK Parti Grubu, Kripto Varlıklar Yasa teklifini ise önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'na sunacak. Teklifin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüleceği öğrenildi. 32 maddeden oluşması beklenen teklifle, kripto varlıklar ve kripto varlık borsalarının yasal altyapısına dayanak oluşturulacak. Önümüzdeki günlerde 9. Yargı Paketi'nin yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı’nın bir süredir üzerinde çalıştığı 50 maddelik yeni TSK Personel Kanunu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından büyük ölçüde tamamlanan 30 maddelik yeni Ulaştırma Yasa Teklifi de TBMM Başkanlığı’na sunulacak.