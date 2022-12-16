Beşiktaş Belediyesi'ndeki soruşturmayı yürüten savcılık 14 ayrı rüşvet eylemi tespit etti: 500 bin dolara varan yolsuzluk deşifre oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarını işledikleri belirlenen, aralarında Beşiktaş Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerden Murat Hazinedar, Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Marmara Cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar

İMAR BAŞVURUSUNA BAĞIŞ ŞARTI

Gelişmelerin ardından 'rüşvet' soruşturmasının detayları ortaya çıktı. Düzenlenen savcılık belgelerinde, şüphelilerin ruhsat başvurusunda projede hiçbir eksik ve aykırılık bulunmamasına rağmen başvurunun onaylanması için Beltaş Vakfı'na bağış adı altında 500 bin dolara varan ücretin yatırılmasını talep ettiği belirtildi. İddianamede, ücreti yatırmayı kabul etmeyen vatandaşların imar başvurularının işlemsiz bırakıldığı, konut ve iş yerlerinde yaptığı inşaatın, belediye ekipleri tarafından hukuksuz bir şekilde yıkıldığı iddia edildi.

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DOST VE AKRABALARINA MAAŞ BAĞLADILAR

Öte yandan yasal olarak ruhsat verilmesi mümkün olmayan alanlara ücret karşılığında ruhsat verildiği, şüphelilerden Murat Hazinedar ve Hüseyin Avni Sipahi'nin Beltaş vakfında akraba ve dostlarını çalışıyor göstererek maaş bağladıkları öne sürüldü.

Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi’ye Başkan Murat Hazinedar tarafından yasal olmadığı halde imar konularında fiili olarak denetim yapma yetkisi verildiği iddia edildi.

BODRUM'DA LÜKS VİLLA SAHİBİ OLDULAR

Savcılık belgelerinde Başkan Murat Hazinedar ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi’nin Ortaköy Nest Konaklarını inşa eden Gülman Firmasının Bodrum Doğalkaya evlerinden lüks birer villa sahibi oldukları tüm detaylarıyla anlatıldı.

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar

PARA YATIRILMAYINCA RUHSAT ÇIKMADI

Düzenlenen belgelerde, Mert İnşaat Turizm Anonim Şirket sahibi Hüseyin Gündoğdu'nun İstanbul Beşiktaş'ta 336 ada 14 parselde inşaat yapmak için Beşiktaş Belediyesi'ne inşaat ruhsatı için başvuruda bulunduğu, şirketin inşaat ruhsatı başvurusunda hiçbir eksik ve projesinde aykırılık bulunmamasına rağmen başvurusunun onaylanmayarak uzun süre bekletildiği, bunun üzerine şirket sahibi Gündoğdu'nun Beşiktaş Belediyesi'ne giderek inşaat ruhsatının neden onaylanmadığını sorduğu ancak kendisine Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi ile görüşmesinin söylendiği aktarıldı. Daha sonra Gündoğdu'nun Sipahi ile görüştüğü, bu görüşmede Sipahi'nin inşaat ruhsatının onaylanması için 500.000,00 dolar, (2017 yılı Aralık ayında 200.000,00 dolar) Beşiktaş Belediyesi'nin Beltaş Vakfı'na bağış adı altında para yatırmasını istediği belirtildi. Bunun üzerine Hüseyin Gündoğdu'nun Başkan Murat Hazinedar'ın yanına giderek bu durumu aktardığının anlatıldığı belgelerde, talep edilen bu ücretin Gündoğdu tarafından yatırılmaması üzerine söz konusu inşaat ruhsatının 8 ay boyunca verilmediğinin tespit edildiği kaydedildi.

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BAŞVURUDA AYKIRILIK VARMIŞ GİBİ GÖSTERİLDİ

Şikayetler üzerine Beşiktaş Belediyesinde İçişleri Bakanlığı tarafından idari soruşturma başlatıldığı ve soruşturma çerçevesinde Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi'nin görevden alındığının anlatıldığı belgelerde, görevden alınma işlemlerinden sonra Beşiktaş Belediyesinde inşaat ruhsat verme işlemleri normal bir şekilde işlemeye başladığı, bunun üzerine Mert İnşaat Turizm Anonim Şirketinin inşaat ruhsatı başvurusunda hiçbir eksik olmadığı için inşaat ruhsatı verilmek istendiği, fakat bu defada şüpheli Bediz Güvenkaya'nın müşteki Hüseyin Gündoğdu'nun ruhsat onay işlemini engellemek için Belediye Başkanı Hazinedar ve Başkan Yardımcısı Sipahi'ye bildirdiği, bu şahısların yönlendirmesiyle Meclis üyeleri Celal Abbas Yılmaz ve İsmet Aslan'ın şikayet dilekçesi yazarak müşteki Hüseyin Gündoğdu'nun inşaat ruhsatının hazırlanmasını engellemeye çalıştıkları aktarıldı. Bu itiraz dilekçesi üzerine Bediz Güvenkaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne mevzuat yönünden herhangi bir aykırılık olmamasına rağmen, aykırılık varmış gibi yazılmasını personelden istediği, bu durumun da yetkili personel Aylin Merih Akın tarafından yapılmaması üzerine başka birimde çalışan Tuncer Öztürk isimli şahsa farklı bir şekilde yazı yazdırarak gönderttiği ve müştekinin ruhsat almasını engellediğinin tespit edildiği kaydedildi.

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Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi

VAKFA YATIRALAN PARALAR 'HUZUR HAKKI' ADI ALTINDA DAĞITILDI

Savcılık belgelerinde, Beltaş Vakfı'na toplanan bağışların da usulüne uygun ve hukuk kuralları çerçevesinde harcanmadığı, toplanan bağışların bazı belediyelere yardım adı altında yapılan işten fazla ödemelerle yapıldığı, yasal olmadığı halde Beltaş Vakfı'na yatırılan paraların büyük bir kısmı Beltaş Vakfı Mütevelli Üyesi olan Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarına huzur hakkı adı altında dağıtıldığı, yine bu kişilerin akrabaları veya dostları Beltaş Vakfı'nda danışmanlık ve avukat sıfatıyla çalışıyor gösterilerek maaş ödemesi yapıldığı fakat yapılan incelemede Beltaş Vakfı'nda bir çok kişi çalışıyor gözükmesine rağmen vakfın hiçbir çalışmasının ve faaliyet alanının bulunmadığı ve yine buna rağmen atıl olan bir vakıfa bir çok kişinin işe alınarak çalışıyor gösterildiği ve haksız kazancın söz konusu olduğu kaydedildi.

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Hazırlanan belgelerde ayrıca, Hazinedar ve Sipahi'nin, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındıktan sonra da belediye işlerine müdahale ettikleri ve görevlilerden hesap sordukları, hatta talimatlarını uygulamayan görevlileri istifaya davet ettikleri belirtildi.