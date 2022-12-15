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İSTANBUL

Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Eski Başkan Hazinedar ve 16 şüphelinin ifadeleri alınmaya başlandı

Beşiktaş Belediyesi'ne 'Çıkar amaçlı örgüt kurma', 'Rüşvet alma' ve 'İrtikap' suçlarından operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin ifadeleri 9 savcı tarafından alınmaya başlandı.

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Haber Merkezi DHA
Beşiktaş Belediyesine rüşvet operasyonu: Eski Başkan Hazinedar ve 16 şüphelinin ifadeleri alınmaya başlandı
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar

Beşiktaş Belediyesi'ne 'Çıkar amaçlı örgüt kurma', 'Rüşvet alma' ve 'İrtikap' suçlarından operasyon düzenlendi.

Soruşturma 2016 yılında 2 müfettişin yaptığı incelemelerle başladı. Müfettiş incelemesinde, usulsüz ruhsat verildiği tespitiyle araştırmaları derinleştirdi. Yapılan incelemenin ardından, belediyede rüşvet ağı oluşturulduğu tespiti yapan müfettişler, hazırladıkları raporları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Hazırlanan raporlar doğrultusunda soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da olduğu 17 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Eski Belediye Başkanı Hazinedar adliyeye sevk edildi
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Beşiktaş Belediyesine çıkar amaçlı örgüt kurma, rüşvet alma, irtikap gibi suçlardan operasyon düzenlendi.
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Soruşturma 2016 yılında 2 müfettişin yaptığı incelemelerle başladı. Müfettişler belediyede yaptıkları incelemelerde verilmemesi gereken ruhsatların verildiğini fark edince araştırmaları derinleştirdi.
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Yapılan incelemenin ardından da belediyede rüşvet ağı olduğunu fark eden müfettişler, hazırladıkları raporları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti.
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Raporların ardından konuyla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın da bulunduğu 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.
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Kararla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kaldıkları tespit edilen İstanbul merkez olmak üzere Ordu, Ankara ve Çanakkale’deki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
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Operasyonda Beşiktaş eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı ve halen görevde bulunan zabıta memurlarının da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.
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Hakkında yakalama kararı bulunan eski belediye başkanı Murat Hazinedar ise Kastamonu Tosyada yakalanarak gözaltına alındı.
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Emniyette alınan ifadelerinin ardından Hazinedar ve diğer şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
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Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Eski Belediye Başkanı Hazinedar adliyeye sevk edildi
Beşiktaş Belediyesi'ndeki 'rüşvet' soruşturması çerçevesinde Kastamonu'nun Tosya ilçesinde gözaltına alınan Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve diğer şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kararla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkez olmak üzere Ordu, Ankara ve Çanakkale'deki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Beşiktaş eski Belediye Başkan Yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, görevdeki zabıta müdürü Selçuk Bartınlı ve zabıta memurlarının da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar ise Kastamonu Tosya'da gözaltına alındı. Emniyette alınan ifadelerinin ardından Hazinedar ve diğer şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar adliyeye sevk edildi
GÜNDEM
Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar adliyeye sevk edildi

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ İÇİN 9 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Şüphelilerin ifadelerinin alınması için 9 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin ifadesi alınmaya başlandı.

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