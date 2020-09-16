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İSTANBUL

Beşiktaş Belediyesi'nin ihmalkarlığı pes dedirtti: Biz öldükten sonra mı meydana çıkacak?

Beşiktaş’ta ikinci dereceden tarihi bir binada, bitişiğindeki inşaat sonucu çatlaklar oluştu. Beşiktaş Belediyesi’nin çatlaklara rağmen binada yaşanabileceğine dair rapor hazırladığını ve hiçbir önlem almadığını ileri süren vatandaşlar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a “Biz öldükten sonra mı meydana çıkacak?” diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi İHA
Beşiktaş Belediyesi çatlaklara rağmen binada yaşanabileceğine dair rapor hazırladı.
Beşiktaş Belediyesi çatlaklara rağmen binada yaşanabileceğine dair rapor hazırladı.

Beşiktaş Sinanpaşa Kuyu Sokak'ta, yan tarafında yaklaşık 2 aydır devam eden inşaat çalışmaları nedeniyle ikinci dereceden tarihi bir binada, çatlaklar oluştu. Bina sakinleri durumu Beşiktaş Belediyesi'ne bildirdi. İddiaya göre, binayı denetlemeye gelen 2 belediye personeli çatlaklara rağmen binada yaşanabileceğine dair rapor hazırladı ve hiçbir önlem almadı.

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“Biz öldükten sonra mı meydana çıkacaklar?”

Can güvenliklerinin olmadığını söyleyen bina sakinlerinden bazıları evlerindeki eşyaları topladıklarını ve taşınacaklarını söyledi. Evinden ayrılmak istemediğini söyleyen bir bina sakiniyse, “Kim bize yardım edecek. Biz öldükten sonra mı meydana çıkacaklar. Ben evimden ayrılmak istemiyorum. Başımıza da yıkılmasını istemiyorum. Buradaki inşaat ile bir an önce ilgilenilmesini istiyorum” dedi.

İHA
Beşiktaş Sinanpaşa Kuyu Sokak'ta, yan tarafında yaklaşık 2 aydır devam eden inşaat çalışmaları nedeniyle ikinci dereceden tarihi bir binada, çatlaklar oluştu.

Öte yandan, ikinci dereceden tarihi binanın bitişiğindeki inşaat havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde, inşaat alanı bitişiğindeki başka bir binanın da duvarlarında çatlaklar oluştuğu görüldü. İş makinelerinin molozları topladığı anlar da görüntülere yansıdı.

Beşiktaş Belediyesi yapı denetim biriminden 2 kişinin bina denetimi için geldiğini ve oluşan hasarları görmezden geldiklerini belirten Ahmet Öztürk, “Beşiktaş Belediyesi yapı denetimden 2 kişi binamızı denetlemek için geldi. Binamızdaki çatlakları görmezden gelerek uygundur diyerek gitti. Bu hazırladıkları uygundur raporunun ardından belediyeye giderek işin durumunu sordum. Cevap vermeleri için keyiflerini bekliyoruz. Bu binada yaşayan insanlar var. Alt komşumuz daireyi boşaltıyor. Diğer komşumuzda can güvenliği olmadığından dolayı başının çaresine bakmaya çalışıyor. Annem bu binada oturuyor, onu da yanıma alacağım. Her an her şey olabilir. Beşiktaş Belediyesi'ndeki tüm birimlerine, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a bile yazı yazdım fakat tenezzül edipte cevap bile vermedi. İstanbul'un göbeğinde ikinci derece tarihi eser binamızın Kağıthane 'de yıkılan bina gibi yıkılmasını aynı olayın yaşanmasını istemiyorum. Yetkililerden işlerinin başına gelip burayla ilgilenmelerini rica ediyorum” dedi.

İHA
İddiaya göre, binayı denetlemeye gelen 2 belediye personeli çatlaklara rağmen binada yaşanabileceğine dair rapor hazırladı ve hiçbir önlem almadı.

“Binaların birçoğu kayma gösterdi”

İnşaat yüzünden evlerinde tehlike altında olduklarını söyleyen Saime Tuna, “Evlerimizde inşaat yüzünden tehlike altındayız. Şikayet ettiğimiz yerlerden hiçbiri ilgilenmiyor. İlgileniyormuş gibi yapıp bizi geçiştiriyorlar. Binaların birçoğu kayma gösterdi. Beşiktaş Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aradık. Hiç birinden cevap gelmedi. Beşiktaş Belediyesi'nden 2 görevli geldi, yok bir şey olmaz diyerek geçiştirdiler” diye konuştu.

Beşiktaş belediyesi Şeb-i Arus ve Noel'i bir arada kutladı
OYNAT 01:51
Beşiktaş belediyesi Şeb-i Arus ve Noel'i bir arada kutladı
Beşiktaş Belediyesi, farklı dinlerin temsilcilerini bir araya getirerek Mevlana'nın "Vuslat" yıldönümü olan Şeb-i Arus'u ve Hristiyanların bayramı Noel'i bir arada kutladı. Suada'da gerçekleşen “Şeb-i Arus ve Noel" kutlamalarında dinler arası hoşgörü mesajları verilirken, Fener Rum Patriği Bartholomeos Mevlana'nın sözlerini okudu.


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