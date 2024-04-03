Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü yangın faciası: Gözaltına alınanların sayısı dokuza çıktı

İstanbul Gayrettepe’de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Korkunç olayda 29 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Davut Gül, "Yangının çıkış nedeni belli değil. Tadilat yapılıyormuş. Hayatını kaybedenler tadilat için çalışanlar" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangınla ilgili Bakan Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı. Yangına ilişkin işletme müdürü ve iş yerinin ortaklarının da aralarında bulunduğu, sekiz şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan yangından hayatını kaybeden 29 kişiden 14'ünün kimliği belli oldu.