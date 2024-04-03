|
Gündem

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü yangın faciası: Gözaltına alınanların sayısı dokuza çıktı

Beşiktaş Gayrettepe'de 29 kişinin öldüğü yangında 8 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların dışında 2 kişi ise görgü tanığı olarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi. İfadesi alınan 1 kişi şüpheli olarak gözaltına alınırken bir kişi ise serbest bırakıldı

07:29 - 3/04/2024 Çarşamba
IHA
Beşiktaş'taki yangın faciasında 29 kişi hayatını kaybetti
Beşiktaş'taki yangın faciasında 29 kişi hayatını kaybetti

Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta öğlen saatlerinde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangınla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken 2 kişi ise görgü tanığı olarak Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine ifadesi alınmak üzere getirildi.


Tanıkların yakınları ve avukatları Asayiş Büro Amirliği'nin önünde bekledi. Görgü tanıkları ifadesi alınmadan önce sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından tekrar Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine getirilen 2 kişiden biri şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.


Gözaltına alınan 9 şüphelinin isimleri belli oldu


İş yerinin eksi ikinci katında yapılan tadilat nedeniyle çıktığı anlaşılan yangınla ilgili iş yeri ortakları Şehzade Ş. ile Mehmet Memduh C., mesul müdür İsmet Ş., işletme müdürü Arda Arman P., iş yeri muhasebecisi Salim A., tadilat ile ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A., mobilyacı Ercan E. ve iş yeri ortağı Fatma D. olmak üzere toplam 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.



Beşiktaş'ta gece kulübünde yangın faciası: Can kaybı 29'a yükseldi

İstanbul Gayrettepe’de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Korkunç olayda 29 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Davut Gül, "Yangının çıkış nedeni belli değil. Tadilat yapılıyormuş. Hayatını kaybedenler tadilat için çalışanlar" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangınla ilgili Bakan Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı. Yangına ilişkin işletme müdürü ve iş yerinin ortaklarının da aralarında bulunduğu, sekiz şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan yangından hayatını kaybeden 29 kişiden 14'ünün kimliği belli oldu.


#Beşiktaş
#Yangın
#Gayrettepe
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Siirt Pervari'de 'ikinci bir duyuruya kadar' sokağa çıkma yasağı ilan edildi