Beşiktaş’ta başörtülü öğretmene saldırmıştı: Adliyeye sevk edilirken gülümsedi

Başörtülü kadına İstanbul'un göbeğinde çirkin saldırı

Beşiktaş'ta bir okulda öğretmenlik yapan genç kadının kaldırımda yürürken bir başka kadının yumruklu saldırısına uğradığı olayın görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından genç kadın, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri, saldırgan kadını yakalamak için çalışma başlattı.