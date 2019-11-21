Beşiktaş’ta başörtülü öğretmene saldırmıştı: Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi Beşiktaş’ta başörtülü öğretmene saldırmıştı: Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi Beşiktaş’ta başörtülü öğretmene saldıran Berrak K., 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Öte yandan Berrak K.'nin adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyen kameralara bakarak gülmesi dikkat çekti.

Haber Merkezi 21 Kasım 2019, 13:33 Son Güncelleme: 21 Kasım 2019, 13:39 İHA Yeni Şafak