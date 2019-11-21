Gündem Beşiktaşta başörtülü öğretmene saldırmıştı Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi
İSTANBUL

Beşiktaş’ta başörtülü öğretmene saldırmıştı: Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Beşiktaş’ta başörtülü öğretmene saldırmıştı: Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Beşiktaş’ta başörtülü öğretmene saldıran Berrak K., 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Öte yandan Berrak K.'nin adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyen kameralara bakarak gülmesi dikkat çekti.

Haber Merkezi İHA Yeni Şafak
Başörtülü öğretmene saldıran Berrak K.’nin kameralara bakarak gülmesi dikkat çekti.
Başörtülü öğretmene saldıran Berrak K.’nin kameralara bakarak gülmesi dikkat çekti.

Beşiktaş’ta geçtiğimiz Salı günü saat 21.27 sıralarında meydana gelen olayda, bir okulda öğretmenlik yapan Ş.N.E, akşam saatlerinde evine gitmek üzere yolda yürüdüğü sırada saldırıya uğramıştı.

İHA
Beşiktaş’ta başörtülü öğretmene saldıran Berrak K. adliyeye sevk edildi.

Başörtülü öğretmene saldıran Berrak K. olayın ardından polis ekiplerince yakalanarak göz altına alınmıştı. Berrak K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

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Beşiktaş'ta bir okulda öğretmenlik yapan genç kadının kaldırımda yürürken bir başka kadının yumruklu saldırısına uğradığı olayın görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından genç kadın, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri, saldırgan kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Adliyeye sevki sırasında kendisini görüntülen kameralara bakarak gülen Berrak K. basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
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