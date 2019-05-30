Beşiktaş'ta çalışanları darp eden şahıs gözaltına alındı

Patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı

Beşiktaş'ta ünlü bir eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli biri kadın iki çalışan, mekan sahibi tarafından ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dayak yedi. Olay sırasında mekanda çalışan diğer işçiler duruma seyirci kaldı.