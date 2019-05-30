Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Beşiktaşta çalışanları darp eden şahıs gözaltına alındı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İSTANBUL

Son dakika haber... Beşiktaş'ta çalışanları darp eden şahıs gözaltına alındı

Beşiktaş'ta çalışanları darp eden şahıs gözaltına alındı

İstanbul Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında çalışanları darp eden mülk sahibi Şahin Ş. gözaltına alındı.

Haber Merkezi IHA
Çalışanlara dayak kameralar tarafından görüntülendi.
Çalışanlara dayak kameralar tarafından görüntülendi.

Beşiktaş’ta ünlü bir eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli Gaye A. ve Enver isminde iki çalışan mekan sahibi Şahin Ş. tarafından ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dayak yemişti.

Olayın ardından Beşiktaş Emniyet Müdürlüğüne giden Gaye Akıl, patronundan şikayetçi olmuştu ve darp raporu alarak Şahin Ş. hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Darp anlarının saniye saniye kameralara yansıdığı olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahin Ş.’yi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Şahin Ş.’nin ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı
OYNAT 01:49
Patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı
Beşiktaş'ta ünlü bir eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli biri kadın iki çalışan, mekan sahibi tarafından ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dayak yedi. Olay sırasında mekanda çalışan diğer işçiler duruma seyirci kaldı.
Dövüp Türkiyeye gönderdiler

Dövüp Türkiye'ye gönderdiler

Yunanistan polisinin 'göçmen zulmü' devam ediyor.
Darbeci pilotlaraağırlaştırılmış müebbet

Darbeci pilotlara
ağırlaştırılmış müebbet

Kara Havacılık Komutanlığı davasında karar açıklandı.
Gözaltına alındı

Gözaltına alındı

​Ayağa kalkmadığı için çalışanlarını darp etmişti.
'Silah' sayıldı

'Silah' sayıldı

Gelinine diş fırçası fırlatan kaynanaya hapis cezası.
Böyle teslim oldular

Böyle teslim oldular

Mağarada sıkıştırılan teröristler kıskıvrak yakalandı.
Yüzde 90'ı tükendi

Yüzde 90'ı tükendi

​Yetkililer korsan firmalara yönelik uyarıda bulundu.
Bu gece açılıyor

Bu gece açılıyor

​Mecburi asgari hız saatte 40 kilometre olacak.

ATAK <br>darmadağın etti

ATAK
darmadağın etti

Pençe'de 3 günde 19 terörist öldürüldü.

Bir bir geliyorlar

Bir bir geliyorlar

Dün akşam İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

İsmailağa <br>cemaatine ziyaret

İsmailağa
cemaatine ziyaret

​Binali Yıldırım teravih namazını İsmailağa camisisinde kıldı.
YKS giriş yerleri<br> erişime açıldı

YKS giriş yerleri
erişime açıldı

​15 Haziran'da sınava girecekler kontrol edin.
İlk seferine çıktı

İlk seferine çıktı

Ankara-Kars arasını 32 saatte tamamlayacak.
300 bin kişi ile<br> açık havada teravih

300 bin kişi ile
açık havada teravih

​Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarihi açıkladı.
ABD Yunanistan'a yığınak mı yapıyor?

ABD Yunanistan'a yığınak mı yapıyor?

​Pentagon'dan Yunanistan'a sevkiyat açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.