Beşiktaş'ta dehşet saçan özel halk otobüsü şoförünün şok geçirten ifadesi ortaya çıktı

Beşiktaş'ta özel halk otobüsü durağa dalmış, 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı.

Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şoför Necdet K., dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmiş, çıkarıldığı savcılıkça tutuklanması talep edilmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli Necdet K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNDEM Beşiktaş'ta durağa dalan şoför tutuklandı

Emniyette takip edildiğini söylemiş



Şüpheli Necdet K'nın " Kasten öldürme" ve "Kasten yaralamaya neden olmak" suçlarından tutuklandığı ortaya çıktı. Şüpheli Necdet K.'nın emniyette detaylı ifade verdiği, ifadesinde kendisinin bazı kişiler tarafından tehdit ve takip edildiğini, otobüsü durağa doğru sürdüğünü söylediği öğrenildi.

GÜNDEM Şoför dehşeti

Uyuşturucu itirafı



Şüpheli Necdet K'nın sorgu hakimliğinde de olaydan bir gece önce uyuşturucu kullandığını, frene basıp basmadığını hatırlamadığını, otobüsün kameralarını da kendisinin bozduğunu söylediği kaydedildi.

OYNAT 01:08 Beşiktaş'ta durağa daldıktan sonra kendini denize atan şoför 'öldürün beni' diye bağırdı Beşiktaş'ta Özel Halk Otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak durağa daldı. Otobüsün çarpmasıyla durakta bekleyen 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Otobüsten elinde bıçakla inen Şoför bir kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Koşarak Beşiktaş İskelesi'nden denize atlayan Necdet K., denizden çıkarıldıktan sonra gözaltına alındı. Hastanede tedavileri süren 13 yaralıdan 1'i hayatını kaybetti. Otobüs Şoförü Necdet K.'nın denizden çıkarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, denize atlayan şoförün, 'Polis yok mu Öldürün beni' şeklinde bağırdığı duyuluyor. BiP'te paylaş

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Olaydan sonra denize atlamıştı

Beşiktaş Caddesi'nde önceki gün saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şirintepe-Kabataş hattında ring seferi yapan 27E numaralı özel halk otobüsünün şoförü Necdet K. duraktakilere çarpmış, araçtan indikten sonra da bir kişiyi kolundan bıçaklamıştı.

Hastaneye kaldırılan 13 yaralıdan Yalçın Tahir Billur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra Beşiktaş İskelesinden denize atlayan Necdet K. polis tarafından gözaltına alınmıştı.