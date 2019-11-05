Gündem Beşiktaşta dehşet saçan özel halk otobüsü şoförünün şok geçirten ifadesi ortaya çıktı
İSTANBUL

Beşiktaş'ta dehşet saçan özel halk otobüsü şoförünün şok geçirten ifadesi ortaya çıktı

Beşiktaş'ta dehşet saçan özel halk otobüsü şoförünün şok geçirten ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta kullandığı halk otobüsüyle durakta bekleyen yolcuların arasına dalarak bir kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına sebep olan şoför Necdet K.'nın "Kasten öldürme" ve "Kasten yaralamaya neden olmak" suçlarından tutuklandığı ortaya çıktı. Özel halk otobüsü şoförünün bir gece önce uyuşturucu kullandığını söylediği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Beşiktaş'ta özel halk otobüsü durağa dalmış, 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı.
Beşiktaş'ta özel halk otobüsü durağa dalmış, 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı.

Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şoför Necdet K., dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmiş, çıkarıldığı savcılıkça tutuklanması talep edilmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli Necdet K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşiktaş'ta durağa dalan şoför tutuklandı
GÜNDEM
Beşiktaş'ta durağa dalan şoför tutuklandı

Emniyette takip edildiğini söylemiş


Şüpheli Necdet K'nın " Kasten öldürme" ve "Kasten yaralamaya neden olmak" suçlarından tutuklandığı ortaya çıktı. Şüpheli Necdet K.'nın emniyette detaylı ifade verdiği, ifadesinde kendisinin bazı kişiler tarafından tehdit ve takip edildiğini, otobüsü durağa doğru sürdüğünü söylediği öğrenildi.

Şoför dehşeti
GÜNDEM
Şoför dehşeti

Uyuşturucu itirafı


Şüpheli Necdet K'nın sorgu hakimliğinde de olaydan bir gece önce uyuşturucu kullandığını, frene basıp basmadığını hatırlamadığını, otobüsün kameralarını da kendisinin bozduğunu söylediği kaydedildi.

Beşiktaş'ta durağa daldıktan sonra kendini denize atan şoför 'öldürün beni' diye bağırdı
OYNAT 01:08
Beşiktaş'ta durağa daldıktan sonra kendini denize atan şoför 'öldürün beni' diye bağırdı
Beşiktaş'ta Özel Halk Otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak durağa daldı. Otobüsün çarpmasıyla durakta bekleyen 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Otobüsten elinde bıçakla inen Şoför bir kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Koşarak Beşiktaş İskelesi'nden denize atlayan Necdet K., denizden çıkarıldıktan sonra gözaltına alındı. Hastanede tedavileri süren 13 yaralıdan 1'i hayatını kaybetti. Otobüs Şoförü Necdet K.'nın denizden çıkarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, denize atlayan şoförün, 'Polis yok mu Öldürün beni' şeklinde bağırdığı duyuluyor.


Olaydan sonra denize atlamıştı

Beşiktaş Caddesi'nde önceki gün saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şirintepe-Kabataş hattında ring seferi yapan 27E numaralı özel halk otobüsünün şoförü Necdet K. duraktakilere çarpmış, araçtan indikten sonra da bir kişiyi kolundan bıçaklamıştı.

Hastaneye kaldırılan 13 yaralıdan Yalçın Tahir Billur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra Beşiktaş İskelesinden denize atlayan Necdet K. polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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