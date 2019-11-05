Beşiktaş'ta dehşet saçan özel halk otobüsü şoförünün şok geçirten ifadesi ortaya çıktı

Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şoför Necdet K., dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmiş, çıkarıldığı savcılıkça tutuklanması talep edilmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli Necdet K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyette takip edildiğini söylemiş
Şüpheli Necdet K'nın " Kasten öldürme" ve "Kasten yaralamaya neden olmak" suçlarından tutuklandığı ortaya çıktı. Şüpheli Necdet K.'nın emniyette detaylı ifade verdiği, ifadesinde kendisinin bazı kişiler tarafından tehdit ve takip edildiğini, otobüsü durağa doğru sürdüğünü söylediği öğrenildi.
Uyuşturucu itirafı
Şüpheli Necdet K'nın sorgu hakimliğinde de olaydan bir gece önce uyuşturucu kullandığını, frene basıp basmadığını hatırlamadığını, otobüsün kameralarını da kendisinin bozduğunu söylediği kaydedildi.
Olaydan sonra denize atlamıştı
Beşiktaş Caddesi'nde önceki gün saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şirintepe-Kabataş hattında ring seferi yapan 27E numaralı özel halk otobüsünün şoförü Necdet K. duraktakilere çarpmış, araçtan indikten sonra da bir kişiyi kolundan bıçaklamıştı.
Hastaneye kaldırılan 13 yaralıdan Yalçın Tahir Billur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra Beşiktaş İskelesinden denize atlayan Necdet K. polis tarafından gözaltına alınmıştı.