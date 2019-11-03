Gündem Beşiktaşta durağa dalan otobüs şoförünün denizden kurtarılma görüntüleri
İSTANBUL

Beşiktaş'ta durağa dalan otobüs şoförünün denizden kurtarılma görüntüleri

Beşiktaş'ta otobüsle durağa daldıktan sonra bir kişiyi bıçaklayıp denize atlayan şoför "Öldürün beni" diye bağırdı. Otobüs kazasında 13 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yalçın Tahir Billur ise akşam saatlerinde vefat etti.

Haber Merkezi DHA
Beşiktaş'ta durağa dalan otobüsün şoförü denizden böyle çıkarıldı.
Beşiktaş'ta durağa dalan otobüsün şoförü denizden böyle çıkarıldı.

Beşiktaş’ta güzergahı dışında Ortaköy istikametine doğru ilerleyen özel halk otobüsünün henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak durağa daldığı kazada 13 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yalçın Tahir Billur vefat etti. Kaza sonrasında kaçmak isteyen şoför, kendisini durdurmak isteyen bir kişiyi bıçakla yaralayıp denize atladı. Denizden çıkartılan şoför gözaltına alınırken, ekiplerin çalışmalarında yolda 21 metre fren izi tespit edildi.

Beşiktaş'ta durağa daldıktan sonra kendini denize atan şoför 'öldürün beni' diye bağırdı
OYNAT 01:08
Beşiktaş'ta durağa daldıktan sonra kendini denize atan şoför 'öldürün beni' diye bağırdı
Beşiktaş'ta Özel Halk Otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak durağa daldı. Otobüsün çarpmasıyla durakta bekleyen 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Otobüsten elinde bıçakla inen Şoför bir kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Koşarak Beşiktaş İskelesi'nden denize atlayan Necdet K., denizden çıkarıldıktan sonra gözaltına alındı. Hastanede tedavileri süren 13 yaralıdan 1'i hayatını kaybetti. Otobüs Şoförü Necdet K.'nın denizden çıkarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, denize atlayan şoförün, 'Polis yok mu Öldürün beni' şeklinde bağırdığı duyuluyor.

Durağa dalan şoförün görüntüleri

Otobüs Şoförü Necdet K.'nın denizden çıkarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, denize atlayan şoförün, "Polis yok mu? Öldürün beni" şeklinde bağırdığı duyuluyor. Denize atlayan iki kişinin şoförü taşıyarak karaya çıkardığı görülüyor.

Beşiktaş'ta durağa dalan otobüs şoförü 1 kişiyi bıçaklayıp denize atladı: 1 ölü 12 yaralı
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