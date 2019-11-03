Beşiktaş'ta durağa dalan otobüs şoförünün denizden kurtarılma görüntüleri

Beşiktaş'ta otobüsle durağa daldıktan sonra bir kişiyi bıçaklayıp denize atlayan şoför "Öldürün beni" diye bağırdı. Otobüs kazasında 13 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yalçın Tahir Billur ise akşam saatlerinde vefat etti.
Beşiktaş’ta güzergahı dışında Ortaköy istikametine doğru ilerleyen özel halk otobüsünün henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak durağa daldığı kazada 13 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yalçın Tahir Billur vefat etti. Kaza sonrasında kaçmak isteyen şoför, kendisini durdurmak isteyen bir kişiyi bıçakla yaralayıp denize atladı. Denizden çıkartılan şoför gözaltına alınırken, ekiplerin çalışmalarında yolda 21 metre fren izi tespit edildi.
Otobüs Şoförü Necdet K.'nın denizden çıkarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, denize atlayan şoförün, "Polis yok mu? Öldürün beni" şeklinde bağırdığı duyuluyor. Denize atlayan iki kişinin şoförü taşıyarak karaya çıkardığı görülüyor.