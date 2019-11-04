Gündem Beşiktaşta durağa dalan şoför tutuklandı
İSTANBUL

Beşiktaş'ta durağa dalan şoför tutuklandı

Beşiktaş'ta durağa dalarak 1 kişinin ölümü ve 12 kişinin yaralanmasına neden olan Özel Halk Otobüsü şoförü Necdet Karakuş tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Beşiktaş'ta durağa dalan halk otobüsü şoförü.
Beşiktaş'ta durağa dalan halk otobüsü şoförü.

Beşiktaş’ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin otobüs şoförü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaza sonrası kaçmak isteyen otobüs şoförü Necdet K. (33), kendisini durdurmak isteyen bir kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra denize atlamış ve polis ekipleri tarafından denizden çıkarılarak gözaltına alınmıştı.

Beşiktaş'ta durağa daldıktan sonra kendini denize atan şoför 'öldürün beni' diye bağırdı
OYNAT 01:08
Beşiktaş'ta durağa daldıktan sonra kendini denize atan şoför 'öldürün beni' diye bağırdı
Beşiktaş'ta Özel Halk Otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak durağa daldı. Otobüsün çarpmasıyla durakta bekleyen 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Otobüsten elinde bıçakla inen Şoför bir kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Koşarak Beşiktaş İskelesi'nden denize atlayan Necdet K., denizden çıkarıldıktan sonra gözaltına alındı. Hastanede tedavileri süren 13 yaralıdan 1'i hayatını kaybetti. Otobüs Şoförü Necdet K.'nın denizden çıkarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, denize atlayan şoförün, 'Polis yok mu Öldürün beni' şeklinde bağırdığı duyuluyor.


Olaya ilişkin gözaltına alınan Necdet K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Necdet K., tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Necdet K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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