Beşiktaş'ta durağa dalan şoför tutuklandı

Beşiktaş’ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin otobüs şoförü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaza sonrası kaçmak isteyen otobüs şoförü Necdet K. (33), kendisini durdurmak isteyen bir kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra denize atlamış ve polis ekipleri tarafından denizden çıkarılarak gözaltına alınmıştı.
Olaya ilişkin gözaltına alınan Necdet K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Necdet K., tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Necdet K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.