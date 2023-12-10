Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar törenle anıldı

Yerel seçimler yaklaşırken terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP ile ittifak içinde olmayacaklarını belirten Bakırhan, "Sadece seçim geldiği zaman bizi hatırlıyorlar. Sadece seçim geldiği zaman bizi yedek bir güç olarak görüyorlar" dedi.