Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden DJ'in babası konuştu: Oğlumun çenesinde yara var!

"Oğlumun çenesinde yara var. Halbuki zehirlenme falan değil. Ne olduğunu biz de sizin kadar biliyoruz. Oğlum 47 yaşında. DJ'lik yapıyordu. Orada bir çalışma vardı. Oğlum da gözetim yapıyordu. Doktorun dediğine göre kötü durumdaydı. 'Çok mücadele ettik ama kurtaramadık' dedi. İhmal olup olmadığını bilmiyorum"