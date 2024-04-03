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Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden DJ'in babası konuştu: Oğlumun çenesinde yara var!

İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği 'Masquerade' isimli gece kulübünün tadilatında çıkan yangında hayatını kaybeden DJ Gökay Tevlek'in babası konuştu. Yüksel Tevlek, "Oğlumun çenesinde yara var halbuki, zehirlenme falan değil. Ne olduğunu biz de sizin kadar biliyoruz. İhmal olup olmadığını bilmiyorum" dedi.

13:47 - 3/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:48 - 3/04/2024 Çarşamba
DHA
DJ Gökay Tevlek'in babası Yüksel Tevlek cenazesini teslim almaya geldi.
DJ Gökay Tevlek'in babası Yüksel Tevlek cenazesini teslim almaya geldi.

Beşiktaş Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'taki gece kulübünde tadilat esnasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti.


Hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınırken 47 yaşındaki DJ Gökay Tevlek'in babası Yüksel Tevlek Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşlarına hakim olamadı.

"Oğlumun çenesinde yara var"

Acılı baba Yüksel Tevlek,
"Oğlumun çenesinde yara var. Halbuki zehirlenme falan değil. Ne olduğunu biz de sizin kadar biliyoruz. Oğlum 47 yaşında. DJ'lik yapıyordu. Orada bir çalışma vardı. Oğlum da gözetim yapıyordu. Doktorun dediğine göre kötü durumdaydı. 'Çok mücadele ettik ama kurtaramadık' dedi. İhmal olup olmadığını bilmiyorum"
diye konuştu.


Beşiktaş'ta gece kulübünde yangın faciası: Can kaybı 29'a yükseldi

İstanbul Gayrettepe’de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Korkunç olayda 29 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Davut Gül, "Yangının çıkış nedeni belli değil. Tadilat yapılıyormuş. Hayatını kaybedenler tadilat için çalışanlar" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangınla ilgili Bakan Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı. Yangına ilişkin işletme müdürü ve iş yerinin ortaklarının da aralarında bulunduğu, sekiz şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan yangından hayatını kaybeden 29 kişiden 14'ünün kimliği belli oldu.


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