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ANKARA

Beştepe'de NATO görüşmeleri: İsveç ve Finlandiya heyetleri ile beş saatlik toplantı yapıldı

Türkiye heyetinin, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği toplantı sona erdi. Görüşmeler yaklaşık beş saat sürdü.

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Haber Merkezi AA
Beştepede NATO görüşmeleri: İsveç ve Finlandiya heyetleri ile beş saatlik toplantı yapıldı
Beştepe'de NATO görüşmeleri

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın başkanlık ettiği Türkiye heyeti, Finlandiya ve İsveç heyetleriyle ayrı ayrı görüştü. Daha sonra üç heyetin bir araya geldiği toplantıya geçildi.

İsveç ve Finlandiya heyetleri görüşmeye, İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara'nın başkanlıklarında katıldı.

  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 13.15'te başlayan görüşmeler yaklaşık beş saat sürdü.

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