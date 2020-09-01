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Gündem Beştepedeki tören öncesi Kovid testi talep edilen Kılıçdaroğlu tepkili
POLİTİKA

Beştepe'deki tören öncesi 'Kovid' testi talep edilen Kılıçdaroğlu tepkili

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle 2020-2021 Adli Yılı'nı başlatacak. Törene CHP adına davet edilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs test sonucunun bildirilmesi istendi. CHP MYK üyeleri ise duruma tepki göstererek, test istenmesini 'saygısızlık' olarak niteledi.

Haber Merkezi Diğer
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu, dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bugün yapılacak yeni adli yıl açılış töreni de gündeme geldi.

AK Parti yönetimi, törene CHP adına davet edilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve TBMM Başkanvekili Haydar Akar’dan koronavirüs test sonuçlarını istedi. CHP MYK üyeleri ise duruma tepki göstererek, test istenmesini 'saygısızlık' olarak niteledi.

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TBMM'de koronavirüs alarmı: Önce doktorda çıktı ardından basın odası ve CHP koridorlarına ulaştı

Adli tatil bugün sona eriyor

20 Temmuz'da başlayan adli tatil bugün sona eriyor. Yeni adli yıl ile birlikte adliyelerde birçok yenilik hayata geçecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşacak.

Adli yıl bugün başlıyor: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlenecek
GÜNDEM
Adli yıl bugün başlıyor: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlenecek

Adalet Bakanı Gül: 'E-duruşma'nın pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacağı bir dönem de olacak
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Adalet Bakanı Gül: 'E-duruşma'nın pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacağı bir dönem de olacak

Meclis'e koronavirüs timi geliyor
FOTOĞRAF 8
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100. Yıl Bahçe Lokantası ve Üyeler Lokantası hariç tüm lokantaların kapatılmasıyla bütün personele kumanyaları Destek Hizmetleri Başkanlığınca görev yerlerinde dağıtılmaya başlanacak.
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Kış Bahçeleri’nde ve 100. Yıl Bahçe Lokantası’nda bulunanlar hariç olmak üzere TBMM Yerleşkesi ve eklentilerinde bulunan bütün çay ocakları servis yapmayacak.
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Personel, yerleşke içinde sosyal mesafe, maske ve el hijyeni başta olmak üzere temizliğe hassasiyetle riayet edecek.
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Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı ve TBMM Koruma Daire Başkanlığı tarafından pandemi timleri oluşturulacak.
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Bu timler alınan kararların uygulanması başta olmak üzere salgınla mücadelede uygulanan önlemlerin denetiminden sorumlu olacak.
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TBMM Yerleşkesi ve eklentilerinde ortaya çıkacak ihlaller için tutanak düzenleyebilecek ve tutanaklara istinaden gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.
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TBMM’de yeni korona virüs tedbirleri
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TBMM’de yeni korona virüs tedbirleri
Meclis'e koronavirüs timi geliyor
Koronavirüs salgınından kaynaklanan risk ve tehditlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde en aza indirilmesini sağlamak için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla oluşturulan Koronavirüs (Covid-19) Kriz Yönetim Komisyonu toplanarak alınacak yeni tedbirleri ele aldı. Bu çerçevede hazırlanan ve TBMM Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan genelge ile duyurusu yapıldı.
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​İkinci el araba fiyatlarına ÖTV zammı.

​Vedat Muriqi'nin transferini detaylarıyla açıkladılar.

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