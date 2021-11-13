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Bestler-Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz: İki çobanın öldürülmesinin faili çıktı

Eren-1 Kış Operasyonlarında; Bestler-Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi, 85 mağara, sığınak ve depo imha edildi. İki teröristten birinin, 9 Temmuz 2019'da Şırnak'ta yaylada öldürülen 2 çobanın ve 24 Temmuz 2019'da Şırnak Beribira bölgesindeki silahlı saldırının faillerinden olduğu belirlendi.

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Haber Merkezi DHA
Bestler-Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz: İki çobanın öldürülmesinin faili çıktı
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 7 Kasım'da başlatılan Eren Kış-1 Operasyonuyla Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan timler, PKK'nın silah, teçhizat ve yaşam malzemelerini sakladığı Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesindeki 85 mağara, sığınak ve depoyu imha etti.

AA

Tespit edilen mağara, sığınak ve depolarda bir havan, bir Zagros keskin nişancı tüfeği, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, 6 el yapımı patlayıcı, 3 M-16 piyade tüfeği, 8 el bombası, 5 kilogram patlayıcı madde, 103 roketatar sevk fişeği, 2 araç telsizi, 5 el telsizi, çok sayıda yaşam malzemesi, örgütsel doküman ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

AA

Ayrıca operasyon kapsamında Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde etkisiz hale getirilen 2 teröristin kimliği ve katıldıkları eylemler de tespit edildi. Teröristlerden birinin 9 Temmuz 2019'da Şırnak'ta yaylada öldürülen 2 çobanın ve 24 Temmuz 2019'da Şırnak Beribira bölgesindeki silahlı saldırının faillerinden olduğu belirlendi.

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