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Beyaz Saray: Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyoruz

Beyaz Saray'dan "Türkiye'nin üyelik süreci Türkiye ile AB arasında bir mesele. ABD Türkiye'nin AB üyeliğini her zaman destekledi ve desteklemeye devam edeceğiz. ABD'nin odağı NATO'ya katılmaya hazır olan İsveç." açıklaması yapıldı.

16:34 . 10/07/2023 Pazartesi
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Beyaz Saray

Beyaz Saray

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 11-12 Temmuz'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'ya seyahati öncesinde havalimanında basın toplantısı düzenlemişti

Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı

Erdoğan, "Milletimizin bizden bir beklentisi var" diyerek,
"Önce gelin Türkiye'nin AB'de önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım"
ifadesini kullanmıştı.

Stoltenberg'ten destek

Türkiye'nin olası AB üyeliğine NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg destek verirken; Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise, İsveç'in NATO üyeliğiyle Türkiye'nin AB üyelik sürecinin aynı kefeye konulamayacağını belirtti.

ABD'den ilk açıklama

Konuyla ilgili ABD'den de dikkat çeken bir açıklama geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada
"Türkiye'nin üyelik süreci Türkiye ile AB arasında bir mesele. ABD Türkiye'nin AB üyeliğini her zaman destekledi ve desteklemeye devam edeceğiz. ABD'nin odağı NATO'ya katılmaya hazır olan İsveç."
denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin AB'de önünü açın biz de NATO'da İsveç'in önünü açalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin AB'de önünü açın biz de NATO'da İsveç'in önünü açalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin düzenleneceği Litvanya’nın başkenti Vilnius'a hareketinden önce Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, ''NATO Zirvesi'nde önemli kararlara imza atacağız. Türkiye NATO'nun açık kapı politikasını hep desteklemiş bir ülkedir'' ifadelerini kullandı. '50 yılı aşkın zamandır AB kapısında bekletilen Türkiye var. Türkiye'yi bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum' diyen Erdoğan, ''Türkiye'nin AB'de önünü açın. Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Biz Türkiye'yiz. Zirve marjında yapacağım görüşmelerde bunları da ifade edeceğim'' açıklamasında bulundu.

#Beyaz Saray
#Türkiye
#NATO
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