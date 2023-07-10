Beyaz Saray: Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyoruz

Beyaz Saray
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 11-12 Temmuz'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'ya seyahati öncesinde havalimanında basın toplantısı düzenlemişti
Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı
Stoltenberg'ten destek
Türkiye'nin olası AB üyeliğine NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg destek verirken; Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise, İsveç'in NATO üyeliğiyle Türkiye'nin AB üyelik sürecinin aynı kefeye konulamayacağını belirtti.
ABD'den ilk açıklama
Konuyla ilgili ABD'den de dikkat çeken bir açıklama geldi.