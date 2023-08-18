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Beykoz Kaymakamlığı duyurdu: Riva'da bu hafta sonu denize girmek yasak

Beykoz Kaymakamlığı, meteorolojik veriler doğrultusunda bu hafta sonu denize girilmesinin yasaklandığını duyurdu. Hava ve deniz raporlarına istinaden sahillerde can kaybı yaşanmamasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, "Sahillerimizde etkili olan kuzey yönlü şiddetli rüzgarlar ile dalga yüksekliğinin arttığı ve buna bağlı oluşan rip akıntıları ile vatandaşlarımızın can ve mal emniyetlerinin tehlikeye düştüğü tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

20:15 . 18/08/2023 Cuma
AA
Riva'da yoğun dalga-akıntı nedeniyle bu hafta sonu denize girmek yasaklandı.

Riva'da yoğun dalga-akıntı nedeniyle bu hafta sonu denize girmek yasaklandı.

Beykoz Kaymakamlığı, Riva sahillerinde beklenen yoğun dalga ve akıntı nedeniyle bu hafta sonu denize girilmesinin yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre Riva sahillerinde yarın ve 20 Ağustos Pazar günü rüzgarın hızının 20-25 kilometre şiddetinde, dalgaların ise 1,5-2 metre boyunda olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Dalga yüksekliği ve rip akıntısına dikkat çekildi

Hava ve deniz raporlarına istinaden sahillerde can kaybı yaşanmamasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar bildirildi:

"Geçmiş dönemde meydana gelmiş yine hava/deniz olaylarına istinaden edilen tecrübe ve değerlendirmelerde, sahillerimizde etkili olan kuzey yönlü şiddetli rüzgarlar ile dalga yüksekliğinin arttığı ve buna bağlı oluşan rip akıntıları ile vatandaşlarımızın can ve mal emniyetlerinin tehlikeye düştüğü tespit edilmiştir. 19 ve 20 Ağustos (cumartesi-pazar) günleri ilçemiz Riva sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır."



#İstanbul
#Riva
#Denize Girme Yasağı
#Beykoz Kaymakamlığı
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