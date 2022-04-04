Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Beylikdüzünde feci ölüm İnşaatın altıncı katından düşen işçi öldü
İSTANBUL

Beylikdüzü’nde feci ölüm: İnşaatın altıncı katından düşen işçi öldü

Beylikdüzü'nde inşaatın altıncı katından düşen işçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçinin yerde hareketsiz yattığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Beylikdüzü’nde feci ölüm: İnşaatın altıncı katından düşen işçi öldü
Beylikdüzü’nde inşaatın 6. katından düşen işçi öldü.

Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı’nda site inşaatında çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir işçi dün saat 13.30 sıralarında dengesini kaybederek 6. kattan düştü.

DHA

Şantiyedeki diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Düştüğü beton zeminde ağır yaralandığı tespit edilen işçi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

DHA

İşçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden işçinin yerde hareketsiz yattığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İşe başladığı ilk gün kahreden ölüm: İnşaattaki çukura düşen işçi öldü
GÜNDEM
İşe başladığı ilk gün kahreden ölüm: İnşaattaki çukura düşen işçi öldü

Ataşehir'de devrilen iş makinesinin altında kalan sürücü öldü: 'Atla dedim ama kurtarmaya çalışırken öldü'
GÜNDEM
Ataşehir'de devrilen iş makinesinin altında kalan sürücü öldü: 'Atla dedim ama kurtarmaya çalışırken öldü'
EDS cezası krize neden oldu

EDS cezası
krize neden oldu

​Kocasının yanındakini kadın sandı: Gerçek çok başka çıktı.
Geldiğimde otobüs bomboştu

'Geldiğimde otobüs bomboştu'

'Şoförden olmayanlar insin' demişti: Teyze tarafları toplamış.
Eskişehir yine zirvede

Eskişehir yine zirvede

Sağlık Bakanı Koca haftalık vaka haritasını açıklandı.

Tarih belli oldu: Mayıs ayında seferler başlayacak.

​Abdullah Avcı şampiyonluk için tarih verdi.
Alman fotoğrafçı İstanbul'da çekti

Alman fotoğrafçı İstanbul'da çekti

​Görüntüyü yakalamak için saatlerce bekledi.

​Ev sahipleri bu oranın üzerine çıkamayacak.

​Oscar töreninde sunucuya attığı tokat sonrası karar verildi.

​Aylık bazda yüzde 5,46 artış gerçekleşti.

​Bir Avrupa ülkesi ruble olarak ödemeyi kabul etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.