Beylikdüzü’nde feci ölüm: İnşaatın altıncı katından düşen işçi öldü

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Fren yerine gaza basınca dehşeti yaşattı

Kağıthane Çağlayan’da yabancı uyruklu sürücü kiralık araçla seyrettiği esnada fren yerine gaza basınca ortalık karıştı. Kontrolden çıkan araç yolda yürüyen iki genci çarparak yaraladı. Dehşet anları kameralara yansırken, yaralanan iki genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı.