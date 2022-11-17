Gündem Beyoğlu saldırganı ifadesinde terör örgütü PKK/PYDye nasıl katıldığını anlattı
İSTANBUL

Beyoğlu saldırganı ifadesinde terör örgütü PKK/PYD'ye nasıl katıldığını anlattı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır, emniyetteki ifadesinde, 2017 yılında tanıştığı terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG üyesi erkek arkadaşı aracılığıyla örgütle tanıştığını anlattı.

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Haber Merkezi AA
Beyoğlu saldırganı ifadesinde terör örgütü PKK/PYDye nasıl katıldığını anlattı
Beyoğlu'ndaki terör saldırısı şüphelileri adliyeye getirildi.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'in (23) emniyette verdiği ifadede, terör örgütü ile erkek arkadaşı aracılığıyla 2017 yılında tanıştığını belirterek, bir süre sonra izini kaybettiği sevgilisi ile görüşemediğini ancak örgütle bağlantısını devam ettirdiğini anlattığı öğrenildi.

İstiklal bombacısının yakalandığı evden çıkan telefonlarda 'yabancı' ayrıntısı dikkat çekti
GÜNDEM
İstiklal bombacısının yakalandığı evden çıkan telefonlarda 'yabancı' ayrıntısı dikkat çekti

Atölye sahibinin örgütle bağlantısı tespit edildi

Bu arada, terörist Ahlam Albashır ile firari şüpheli Bilal H'nin birlikte kaldığı Esenler'deki atölyenin sahibi Ferhat H'nin de terör örgütü ile bağlantısı belirlendi.

Ferhat H'nin sosyal medya hesabından terör propagandası yaptığı, örgütün talimatı ile Ahlam Albashır ve Bilal H'yi evinde misafir ettiği öğrenildi.

İstiklal bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
FOTOĞRAF 23
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Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
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Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
İstiklal bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü terör saldırısını gerçekleştiren Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'ın Taksim'e gelişi ve bombayı bıraktığı anlara ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstiklal Caddesi'ne bombalı saldırı düzenleyen kadın terörist zırhlı araçla adliyeye getirildi
FOTOĞRAF 22
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İstiklal Caddesinde 13 Kasımda 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesinde bulunan yerleşkesinden 4 polis minibüsüne bindirilen çok sayıda zanlı, zırhlı araçlar eşliğinde çevredeki hastanelerde sağlık kontrolüne götürüldü.
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Terörist Ahlam Albashırın da aralarında bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayandaki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.
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Bu arada, şüphelilerin Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildiği sırada bazı vatandaşların tepki gösterdiği görüldü.
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İstiklal Caddesi'ne bombalı saldırı düzenleyen kadın terörist zırhlı araçla adliyeye getirildi
İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan terörist Ahlam Albashır ve olayla ilgili gözaltına alınan diğer şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra zırhlı araçla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.


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