Beyoğlu saldırganı ifadesinde terör örgütü PKK/PYD'ye nasıl katıldığını anlattı

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'in (23) emniyette verdiği ifadede, terör örgütü ile erkek arkadaşı aracılığıyla 2017 yılında tanıştığını belirterek, bir süre sonra izini kaybettiği sevgilisi ile görüşemediğini ancak örgütle bağlantısını devam ettirdiğini anlattığı öğrenildi.

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Atölye sahibinin örgütle bağlantısı tespit edildi

Bu arada, terörist Ahlam Albashır ile firari şüpheli Bilal H'nin birlikte kaldığı Esenler'deki atölyenin sahibi Ferhat H'nin de terör örgütü ile bağlantısı belirlendi.

Ferhat H'nin sosyal medya hesabından terör propagandası yaptığı, örgütün talimatı ile Ahlam Albashır ve Bilal H'yi evinde misafir ettiği öğrenildi.

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FOTOĞRAF 23 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1 İstiklal bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktı İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü terör saldırısını gerçekleştiren Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'ın Taksim'e gelişi ve bombayı bıraktığı anlara ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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