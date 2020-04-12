Gündem Beyoğlunda 2 polisi yaralayan ve ölen şüphelinin kimlik bilgileri belli oldu Adam suç makinesi çıktı
İSTANBUL

Beyoğlu’nda 2 polisi yaralayan ve ölen şüphelinin kimlik bilgileri belli oldu: Adam suç makinesi çıktı

Beyoğlu’ndaki bir benzin istasyonunda 2 polisi silah ve darp ile yaralayan şüpheli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden şüphelinin isminin Ali Marangoz ve birçok suçtan dolayı kaydının olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Beyoğlu’nda polis silahlı saldırı: 2 polis yaralanmıştı.
Beyoğlu’nda polis silahlı saldırı: 2 polis yaralanmıştı.

Beyoğlu İlçesi Piyalepaşa Bulvarı mevkiinde bulunan bir benzin istasyonunda edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir kişi iki polis ile kavga etmiş ardından yere düşen silah ile bir polisi silahla diğer polisi de darp yoluyla yaralamıştı.

  • Daha sonra olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti. Yaralanan polisler tedavi altına alınmak üzere hastanelere kaldırılmışlardı. Polis tarafından vurularak yakalanan şüpheli daha sonra hastaneye kaldırıldı. Şüpheli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Beyoğlu’nda 2 polisi yaralayan ve daha sonra ölen şüpheli belli oldu
FOTOĞRAF 14
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Beyoğlu İlçesi Piyalepaşa Bulvarı mevkiinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir kişi iki polis ile kavga etmiş ardından yere düşen silah ile bir polisi silahla diğer polisi de darp yoluyla yaralamıştı.
Title
Daha sonra olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti. Yaralanan polisler tedavi altına alınmak üzere hastanelere kaldırılmışlardı.
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Polis tarafından vurularak yakalanan şüpheli daha sonra hastaneye kaldırıldı. Şüpheli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Şüphelinin kimliği parmak izinden tespit edildi
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Polisi yaralayan şüphelinin olay yerinde üzerinden her hangi bir kimlik çıkmamıştı.
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Bunun üzerine polis ekipleri, şahsın kimliğini tespit etmek çalışmalarına başladı.
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Ekipler, şüpheliyi parmak izinden tespit etti. Şüphelinin isminin Ali Marangoz olduğu Tehdit, Hakaret, Yaralama, Görevi yaptırmamak için direnme suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.
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Beyoğlu’nda 2 polisi yaralayan ve daha sonra ölen şüpheli belli oldu
Akşam saatlerinde Beyoğlu'ndaki bir benzin istasyonunda 2 polisi silah ve darp ile yaralayan şüpheli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden şüphelinin isminin Ali Marangoz (31) ve birçok suçtan dolayı kaydının olduğu öğrenildi.

Şüphelinin kimliği parmak izinden tespit edildi
Polisi yaralayan şüphelinin olay yerinde üzerinden her hangi bir kimlik çıkmamıştı. Bunun üzerine polis ekipleri, şahsın kimliğini tespit etmek çalışmalarına başladı. Ekipler, şüpheliyi parmak izinden tespit etti. Şüphelinin isminin Ali Marangoz (31) olduğu Tehdit, Hakaret, Yaralama, Görevi yaptırmamak için direnme suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

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