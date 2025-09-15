Yeni Şafak
Beyoğlu'nda 5 katlı binanın bodrum katında yangın: Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

22:3815/09/2025, Pazartesi
AA
Beyoğlu’nda 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle bina boşaltılırken, cadde geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Beyoğlu'nda 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küçük Piyale Mahallesi Fişekhane Deresi Caddesi'ndeki 5 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken binanın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı.

Yangın çıkan bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında bodrum katında hasar oluştu.

Söndürme çalışmalarının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.


