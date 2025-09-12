Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Orman yakınlarındaki kereste deposunda yangın

Orman yakınlarındaki kereste deposunda yangın

17:2412/09/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Muğla'da korkutan yangın
Muğla'da korkutan yangın

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki bir kereste deposunda yangın çıktı. Yakındaki ormana sıçrama ihtimali bulunan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Seydikemer ilçesi Zorlar Mahallesi'nde, çevre yolu kenarındaki bir kereste deposunda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlerin yakındaki ormana sıçramaması için helikopterle de müdahale edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

#Muğla
#Seydikemer
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları açıklandı mı?