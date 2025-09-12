Küçükçekmece'de korkutan yangın: Can kaybı var

Yeni Şafak
16:5212/09/2025, Cuma
AA
Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın; bir kişi hayatını kaybetti
Küçükçekmece'de 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece'de Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilçam Sokak'ta bulunan 5 katlı binadaki elektrik panosunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan 6 kişiden Mustafa Gürhan (63) yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Ekipler, binada mahsur kalan evcil hayvanları da kurtararak, müdahalede bulundu.


Çevre sakini Çiğdem Aslan, aniden binadan sesler geldiğini belirterek, "Binayı bir anda alevler sardı. Alevler kapıdan çıktığı için insanlar içeriden çıkamadı. İlk kurtulanlar garajdan çıkanlardı. Geri kalan herkes yukarıya kaçtı. Yaralıları hastanelere götürdüler. İçeride oturan arkadaşlarım elektrik kablolarının iki gündür koktuğunu söylediler." ifadelerini kullandı.



