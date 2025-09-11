Yeni Şafak
Sivas'ta ahşap üretim fabrikasında yangın: Ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Sivas'ta ahşap üretim fabrikasında yangın: Ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

22:5311/09/2025, Perşembe
DHA
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde ahşap üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında fabrikanın içindeki bazı ahşap malzemeler zarar gördü.

Sivas'ta ahşap üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürdü.

Yangın saat 20.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 1'nci kısımda faaliyette bulunan ahşap üretim fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında fabrika içerisinde bulunan ahşap malzemelerin bir kısmı zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


