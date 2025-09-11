Alev alan tır küle döndü

Alevler olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Hatay'da seyir halindeyken alev alan tır yanarak kullanılamaz hale geldi.
Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeyken alev alan TIR, yanarak kullanılmaz hale geldi.
Belen ilçesi Topboğazı yakınlarında seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR, kupa kısmından alev aldı. Sürücünün yolun sağına çekip, dorseden ayırdığı TIR'ı kısa sürede alevler sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, TIR'dan yükselen alevleri kontrol altına aldı.
#Hatay
#Tır
#Yangın