Pikapla çarpışan otomobil hurdaya döndü: Dört yaralı

Pikapla çarpışan otomobil hurdaya döndü: Dört yaralı

00:476/09/2025, Cumartesi
IHA
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da Dörtyol ilçesine bağlı Altınçağ Mahallesi’nde pikapla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı. Kazanın ardından otomobil hurdaya döndü.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Dörtyol ilçesine bağlı Altınçağ Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen pikap ile otomobil, mahalle içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



#Hatay
#Dörtyol
#Kaza
