Batman'da korkutan yangın

Batman’da korkutan yangın

16:517/09/2025, Pazar
IHA
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Dağçatı Soğanlı köyünde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bende Akkuş’a ait evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler evi tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



