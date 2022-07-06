Gündem Beyoğlunda genç mucitler tasarımlarıyla bilim sergisinde buluştu
İSTANBUL

Beyoğlu'nda genç mucitler tasarımlarıyla bilim sergisinde buluştu

Bilim Beyoğlu’nda Deneyap, Üretim ve Tasarım atölyelerine katılan genç mucitler 12 haftalık eğitimlerini tamamladı. Genç mucitlerin tasarlayarak geliştirdikleri ürünler, ‘Genç Yetenekler Bilim Sergisi’nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Beyoğlunda genç mucitler tasarımlarıyla bilim sergisinde buluştu
‘Genç Yetenekler Bilim Sergisi’

Beyoğlu’nda çocukları erken yaşlarda bilim ve teknolojiyle buluşturan Bilim Beyoğlu geleceğin mucitlerini yetiştirmeye devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından Şişhane Meydanı’nda kurulan merkezde, 7-14 yaş arası çocuklara ve gençlere eğitim veriliyor.

Yoğun ilgi gören merkezde Deneyap, Üretim ve Tasarım atölyelerine katılan genç mucitler 12 haftalık eğitimlerini tamamladı. Eğitim süreci oyunca öğrenciler tarafından tasarlanan ürünler düzenlenen Genç Yetenekler Bilim Sergisi’nde bilim meraklılarının beğenisine sunuldu.

BİRBİRİNDEN İLGİNÇ PROJELER YARIŞTI

Sergide genç mucitlerin, otobüs gibi toplu ulaşım araçlarında yemek dağıtım işleminin kolayca yapılabilmesini sağlamak amacıyla tasarlayıp geliştirdikleri proje ziyaretçiler tarafından tam not aldı. “Artık sıkıntılı yolculuklara son!” sloganıyla geliştirilen “Mıknatıslı Otobüs Tepsisi” ve “Bizimle Yolculuk Bir Tatildir” projesi, özellikle şehirlerarası uzun yolculuklarda toplu ulaşım araçlarında yiyecek ve içecek ikram esnasında yaşanan sorunlarının çözümü için umut vaat ediyor.

Çocuklar hem öğreniyor hem kendini geliştiriyor

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın “Çocuklarımız için en büyük hayalimdi” diyerek hizmete sunduğu proje ile çocuklar erken yaşta bilim ve teknolojiyle tanışıyor. Bilime meraklı gençler; Dene Yap Atölyeleri, Üretim Atölyesi, Doğa Atölyesi, Tasarım Atölyesi, Matematik Atölyesi, Astronomi Atölyesi ve Teknoloji Atölyesi’nde istedikleri eğitimlere katılabiliyorlar. Tek saatlik eğitimlerin yanı sıra öğrenciler, uzun süreli olarak da atölyelere toplu kayıt yaptırarak tüm eğitimlerden faydalanabiliyor. Merkezde ayrıca bilim söyleşileri, seminerler, konferanslar, bilim şenlikleri gibi çeşitli çalışmalar da düzenlenerek bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Beyoğlu Belediyesi öncülüğünde çocuklar 23 Nisan Tasarım Şenliği’nde eğlenceye doyacak
GÜNDEM
Beyoğlu Belediyesi öncülüğünde çocuklar 23 Nisan Tasarım Şenliği’nde eğlenceye doyacak

Çare yapay ada

Çare yapay ada

'​Böyle giderse Maldivler diye bir ülke kalmayacak.'
İnşaatta toprak kayması

İnşaatta toprak kayması

​İki işçi beline kadar toprak içinde kaldı.
Beyaz Saray: Biden, Türkiyenin F-16 talebini destekliyor

​Savunma sanayi için üretildi.

​İki bakan birden görevini bıraktı.

'Yunanistan sizin için de tehlike arz etmeye başladı.'

​Mutfaktaki yangında kıyafetleri tutuşunca canından oldu.

​Tarihi su kemerindeki tahribat için inceleme başlatıldı.

​Adnan Oktar suç örgütünde firari kardeşler yakalandı.

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Türkiye'nin iftihar meselesi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.