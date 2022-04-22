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Gündem Beyoğlu Belediyesi öncülüğünde çocuklar 23 Nisan Tasarım Şenliğinde eğlenceye doyacak
İSTANBUL

Beyoğlu Belediyesi öncülüğünde çocuklar 23 Nisan Tasarım Şenliği’nde eğlenceye doyacak

Beyoğlu Belediyesi ile Türkiye Tasarım Vakfı işbirliğinde düzenlenecek etkinlik çocuklara kent kültürü ve kent estetiği kazandıracak. Şenlikte oyun parkurları, tiyatro ve sahne gösterileri yer alacak.

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Beyoğlu Belediyesi öncülüğünde çocuklar 23 Nisan Tasarım Şenliği’nde eğlenceye doyacak
Beyoğlu Belediyesi ve Arkki Türkiye işbirliği ile çocuklar 23 Nisan'da şenlikte buluşacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Beyoğlu’nda çocuklara özel olarak düzenlenecek Tasarım Şenliği ile kutlanacak. Beyoğlu Belediyesi ile Türkiye Tasarım Vakfı işbirliğinde düzenlenecek etkinlik, 23 Nisan Cumartesi günü Şişhane Meydanı’nda 12.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Çocuklara kent kültürü ve kent estetiği kazandırılmasını amaçlayan etkinlikte oyun parkurları, konserler ve tiyatro gösterileri çocukları bekliyor olacak.

Kayıt için: bilim.beyoglu.bel.tr

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