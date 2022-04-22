Beyoğlu Belediyesi öncülüğünde çocuklar 23 Nisan Tasarım Şenliği’nde eğlenceye doyacak

Beyoğlu Belediyesi ve Arkki Türkiye işbirliği ile çocuklar 23 Nisan'da şenlikte buluşacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Beyoğlu’nda çocuklara özel olarak düzenlenecek Tasarım Şenliği ile kutlanacak. Beyoğlu Belediyesi ile Türkiye Tasarım Vakfı işbirliğinde düzenlenecek etkinlik, 23 Nisan Cumartesi günü Şişhane Meydanı’nda 12.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Çocuklara kent kültürü ve kent estetiği kazandırılmasını amaçlayan etkinlikte oyun parkurları, konserler ve tiyatro gösterileri çocukları bekliyor olacak.

23 Nisan Tasarım Şenliği Başlıyor!🎉



Çocuklarımıza kent kültürü ve kent estetiği kazandıracak şenliğimizde oyun parkurları, tiyatro ve sahne gösterileri ile çok eğleneceğiz.🎭🚂



🗓 23 Nisan Cumartesi

⏰️ 12.00-18.00

📍 Şişhane Meydanı pic.twitter.com/hotAhU9PUA — HAYDAR ALİ YILDIZ (@haydaraliyildiz) April 22, 2022

Kayıt için: bilim.beyoglu.bel.tr

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