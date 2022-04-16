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Gündem Beyoğlunda atıklar kaynağından ekonomiye dönüyor
İSTANBUL

Beyoğlu'nda atıklar kaynağından ekonomiye dönüyor

İstanbul Beyoğlu Belediyesi tarafından doğal kaynakların korunması amacıyla 2007 yılında başlatılan “Geri dönüştürülebilir malzemelerin toplanarak ekonomiye yeniden kazandırılması” çalışmaları devam ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beyoğlunda atıklar kaynağından ekonomiye dönüyor
“Geri dönüştürülebilir Beyoğlu Belediyesinin malzemelerin toplanarak ekonomiye yeniden kazandırılması” çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Beyoğlu Belediyesi tarafından doğal kaynakların korunması amacıyla 2007 yılında başlatılan “Geri dönüştürülebilir malzemelerin toplanarak ekonomiye yeniden kazandırılması” çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde hayata geçirilen ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında daha da genişletilen çalışma kapsamında, ilçenin farklı noktalarındaki meydanlara, sokaklara, işyerlerine ve evlere yeni atık toplama üniteleri yerleştirildi. Lisanslı firmalarla işbirliği yapılarak kaynağından ayrı toplanan ambalaj, yağ, cam, pil, elektronik, tekstil ve sebze meyve atıkları geri dönüşüme kazandırılıyor.

YILLIK 4 BİN TONU BULUYOR

Beyoğlu’nda israfı önlemek amacıyla titizlikle yürütülen geri dönüşüm çalışmaları kapsamında her yıl ortalama 2 bin 500 ton ambalaj atığı, bin 100 ton cam atığı, 150 ton tekstil atığı, 220 ton bitkisel yağ atığı ve 12 ton elektronik atık kaynağından ayrı toplanarak yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Geri dönüştürülmek için toplanan atıkların genel toplam miktarı ise yıllık yaklaşık 4 bin tonu buluyor. Ayrıca ilçede kurulan semt pazarlarındaki atık sebze ve meyve atıkları da toplanarak Beyoğlu Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Kompost-Solucan Gübresi Üretim Tesisi’nde gübreye dönüştürülüyor.

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