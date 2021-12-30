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POLİTİKA

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan Kılıçdaroğlu'na açık davet: Kapıda karşılayacağım var mısınız?

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, baskı kurmak maksadıyla randevusu olmadığı devlet kurumlarına giderek, içeri alınmayınca provokasyonlara imza atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından çağrı yaptı. Danışmanlarının 'baskın yapmayı' Kılıçdaroğlu'na 'şövalyelik' gibi anlattığını vurgulayan Yıldız, "AK Parti'li bir başkan olarak sizi Beyoğlu'na davet ediyorum, kapıda karşılayacağım. 'Meseleleri' konuşalım. Var mısınız?" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldızdan Kılıçdaroğluna açık davet: Kapıda karşılayacağım var mısınız?
Kemal Kılıçdaroğlu - Haydar Ali Yıldız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kapısına dayanmış, bugün de benzer bir zorbalığı Milli Eğitim Bakanlığına karşı gerçekleştirmişti. Devlet kurumlarına ve personellerine baskı kurmayı amaçlayan CHP lideri, iki provokasyon girişiminde de kapıda kalmıştı.

Söz konusu gelişmelerin ardından Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NA AÇIK DAVET: KAPIDA KARŞILAYACAĞIM

Danışmanlarının 'baskın yapmayı' Kılıçdaroğlu'na 'şövalyelik' gibi anlattığını vurgulayan Yıldız, "AK Parti'li bir başkan olarak sizi Beyoğlu'na davet ediyorum, kapıda karşılayacağım. 'Meseleleri' konuşalım. Var mısınız?" dedi.

Yıldız paylaşımının devamında, "'Kürtlere özerklik verilsin' cümlesini Beyoğlu’nda neden sloganlaştırdığınızı. Şehit Savcımız Selim Kiraz’ı katleden örgütün CHP için neden propaganda yaptığını. PKK/KCK’nın kurdurduğu Diyader ile İBB İnanç Masası’nın ilişkilerini. Var mısınız benimle bu acı kahveyi içmeye?" ifadelerini kullandı.

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