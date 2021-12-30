Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan Kılıçdaroğlu'na açık davet: Kapıda karşılayacağım var mısınız?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kapısına dayanmış, bugün de benzer bir zorbalığı Milli Eğitim Bakanlığına karşı gerçekleştirmişti. Devlet kurumlarına ve personellerine baskı kurmayı amaçlayan CHP lideri, iki provokasyon girişiminde de kapıda kalmıştı.

Söz konusu gelişmelerin ardından Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NA AÇIK DAVET: KAPIDA KARŞILAYACAĞIM

Danışmanlarının 'baskın yapmayı' Kılıçdaroğlu'na 'şövalyelik' gibi anlattığını vurgulayan Yıldız, "AK Parti'li bir başkan olarak sizi Beyoğlu'na davet ediyorum, kapıda karşılayacağım. 'Meseleleri' konuşalım. Var mısınız?" dedi.

Yıldız paylaşımının devamında, "'Kürtlere özerklik verilsin' cümlesini Beyoğlu’nda neden sloganlaştırdığınızı. Şehit Savcımız Selim Kiraz’ı katleden örgütün CHP için neden propaganda yaptığını. PKK/KCK’nın kurdurduğu Diyader ile İBB İnanç Masası’nın ilişkilerini. Var mısınız benimle bu acı kahveyi içmeye?" ifadelerini kullandı.

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“Kürtlere özerklik verilsin” cümlesini Beyoğlu’nda neden sloganlaştırdığınızı. Şehit Savcımız Selim Kiraz’ı katleden örgütün CHP için neden propaganda yaptığını. PKK/KCK’nın kurdurduğu Diyader ile İBB İnanç Masası’nın ilişkilerini.



Var mısınız benimle bu acı kahveyi içmeye? — HAYDAR ALİ YILDIZ (@haydaraliyildiz) December 30, 2021

GÜNDEM Kılıçdaroğlu'ndan yeni zorbalık: Yarın da Milli Eğitim Bakanlığının kapısına dayanacak