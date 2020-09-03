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İSTANBUL

Beyoğlu'nda karpuz satışı yapılan lüks otomobil trafikten men edildi

Lüks otomobilde karpuz satışı pahalıya patladı: Trafikten men edildi

Beyoğlu'nda, karpuz satışı yapılan lüks otomobil, tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanıldığı gerekçesiyle 15 gün süreyle trafikten men edildi, sürücüye idari para cezası uygulandı. Sürücünün emniyetteki ifadesinde, İran'da sosyal medya fenomeni olduğunu ve olayı video çekmek ve bunu sosyal medyada paylaşmak amaçlı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Beyoğlu'nda lüks otomobille 5 liraya karpuz satmıştı.
Beyoğlu'nda lüks otomobille 5 liraya karpuz satmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Beyoğlu Hacı Hüsrev Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı'nda lüks otomobilde karpuz satışı yapan sürücünün İran vatandaşı M.H.F olduğunu tespit etti.

Lamborghini aracının bagajında 5 liraya karpuz sattı
OYNAT 00:52
Lamborghini aracının bagajında 5 liraya karpuz sattı
Beyoğlu'nda bir kişi, yol kenarına çektiği lüks otomobilin ön bagajında sergilediği karpuzları tanesi 5 liradan sattı. Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan kişi, karpuzları yol kenarına bırakıp otomobili ile uzaklaştı.

On beş gün süreyle trafikten men edildi

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "Araçları motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek" maddesi gereğince 1228 lira idari para cezası uygulandı, araç ise 15 gün süreyle trafikten men edildi.

Sürücünün emniyetteki ifadesinde, İran'da sosyal medya fenomeni olduğunu ve olayı video çekmek ve bunu sosyal medyada paylaşmak amaçlı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Bir kilodan fazla domates: Çanakkale'de görenleri şaşırtıyor
FOTOĞRAF 8
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Toprağa 7 traktör hayvan gübresi atan Çalışır, bu yıl verimin yükseldiğini gördü.
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Tarlasından domates hasadına başlayan Çalışır, ürettiği domatesleri Ayvacık ilçe merkezindeki pazarda satışa sundu.
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Yetiştirdiği domateslerden birinin büyüklüğü ve ağırlığı ise, hem üretici Çalışır'ı hem de pazar alışverişi yapan vatandaşları şaşırttı.
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Köyünde 30 yıldır sebze üreticiliği yaptığını ifade eden Nail Çalışır, “30 yıldır çiftçilik yapıyorum. Böyle üretim ve verim hiç başıma gelmedi. 2 dönüm tarlama 7 traktör hayvan gübresi attım. Hayvan gübresi çok faydalı oldu ve domateslerimiz aşırı büyüdü. Bir domatesimiz de 1 kilo 120 gram geldi. Ürettiğim ürünleri Ayvacık Pazarı'nda satışa çıkardım, kilosunu 2.5 liradan veriyoruz” dedi.
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Üretici Nail Çalışır, 1 kilo 120 gram ağırlığındaki domatesin bir müşteri tarafından kilosu 2.5 liradan satın alındığını söyledi.
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Pazar müşterisi Fatih Özel ise, böyle büyük bir domatesi ilk kez gördüğünü ve şaşırdığını söyledi.
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Bir kilodan fazla domates: Çanakkale'de görenleri şaşırtıyor
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tartıda 1 kilo 120 gram gelen domates görenleri şaşırttı. Çiftçi Nail Çalışır (61), domates dikili tarlaya 7 traktör hayvan gübresi attığını ve bu nedenle hem verimin artığını hem de bu büyüklükte bir domates yetiştiğini söyledi.


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