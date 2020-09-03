Lüks otomobilde karpuz satışı pahalıya patladı: Trafikten men edildi

Köyünde 30 yıldır sebze üreticiliği yaptığını ifade eden Nail Çalışır, “30 yıldır çiftçilik yapıyorum. Böyle üretim ve verim hiç başıma gelmedi. 2 dönüm tarlama 7 traktör hayvan gübresi attım. Hayvan gübresi çok faydalı oldu ve domateslerimiz aşırı büyüdü. Bir domatesimiz de 1 kilo 120 gram geldi. Ürettiğim ürünleri Ayvacık Pazarı'nda satışa çıkardım, kilosunu 2.5 liradan veriyoruz” dedi.