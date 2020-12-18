Beyoğlu'nda kılıçlı gasp; şüpheli yakalandı.

Dünya

Kanada’da kafasında okla yaşayan geyik görenleri şaşırttı

Kanada’nın Ontario eyaletinde kafasının ortasında ok olmasına rağmen yaşamını sürdüren bir geyik görüntülendi. Fotoğrafı çeken Lee-Anne Carver, geyiğin hiç de acı çeker bir hali olmadığını ifade etti.