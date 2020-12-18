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İSTANBUL

Beyoğlu'nda kılıçlı gasp: Şüpheli yakalandı

Beyoğlu'nda, kılıçla yolunu kestiği kişiyi elinden yaralayıp gasp eden saldırgan polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin üstünden çıkan kılıca el konulurken saldırgan polis merkezine götürüldü.

Haber Merkezi DHA
Beyoğlu'nda kılıçlı gasp; şüpheli yakalandı.
Beyoğlu'nda kılıçlı gasp; şüpheli yakalandı.

İstiklal Mahallesi Derya Beyi Sokak'ta yürüyen Hasan Ç. (20) elindeki kılıçla önünü kesen Ç.E'nin(18) saldırısına uğradı. Hasan Ç.'yi kılıçla elinden yaralayan Ç.E, 50 lirasının gasp ederek olay yerinden kaçtı. Alınan ihbar üzerine harekete geçen Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Beyoğlu'nda kılıçlı gasp; şüpheli yakalandı.
  • Devriye gezerek bütün sokakları didik didik arayan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus ve Mobil Park ekipleri Ç.E'yi ara sokakta yakaladı. Gözaltına alınan Ç.E'nin üstünden çıkan, olayda kullandığı kılıca el konulurken, gasp ettiği 50 lira da üstünden çıktı. Şüpheli daha sonra işlemler için polis merkezine götürüldü. Kılıçlı saldırıda elinden yaralan Hasan Ç. tedavisinin ardın ifadesi için polis merkezine götürüldü. Hasan Ç.'nin gasp edilen 50 lirası burada polis tarafından kendisine teslim edildi.

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