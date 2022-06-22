Beyoğlu'ndaki müşteri kapma kavgasında CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun oğlu ve yeğeni bıçaklandı

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 01.00 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, semtteki bir pasajda bulunan iki restoran işletmecisi arasında “müşteri kapma” nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine restoran sahibi Ali Ekber Y. ve diğer restoranın sahibi Özgür Savaş Tanrıkulu birbirine girdi.
Kısa bir süre sonra taraflar birbirlerinden ayrıldı. Kavgayı duyan Ali Ekber Y’nin tanıdıkları pasaja gelince karşı tarafla aralarında tekrardan kavga çıktı.
Bıçaklı kavga kamerada
Ortalığın karıştığı kavgada CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun oğlu Mitan Alican Tanrıkulu baldırından ve yeğeni Mehmet Cemal Tanrıkulu ise bacağından bıçakla hafif şekilde yaralandı.
Olayın ardından Tanrıkulu’nun yaralanan oğlu ve yeğeni kendi imkanlarıyla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçerek tedavi oldu. Hayati tehlikeleri bulunmayan iki kuzen tedavilerinin ardından taburcu edildi.
- Ortalığın karıştığı bıçaklı kavga ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
7 şüpheli serbest
Öte yandan, olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu.
Yapılan çalışmalar sonucunda Mehmet Cemal Tanrıkulu, Mitan Alican Tanrıkulu, Onur M., Özgür Savaş Tanrıkulu, Melik Fırat Tanrıkulu, Ali Ekber Y. ve Mustafa Y. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan 7 şüpheli, adli makamlarca serbest bırakıldı.
Ayrıca pasajda 21 Haziran’da 9 iş yeri polis ve zabıta ekiplerince denetlendi. Denetlemeler sonucunda 3 iş yeri mühürlenirken 4 iş yerine "mühür fekki" nedeniyle işlem yapıldı.
İLK VUKUATI DEĞİL: GARSON DÖVMÜŞTÜ
Öte yandan CHP'li Tanrıkulu'nun oğlu Mitan Alican Tanrıkulu'nun yıllar önce de aynı mekanda terör estirmişti. Geçtiğimiz yıllarda pasajda ocakbaşı işleten Mitan Alican Tanrıkulu ile aynı avluda bulunan 1453 Cafe çalışanları arasında müşteri kapma konusunda tartışma yaşanmış, Mitan Alican Tanrıkulu ve iki kuzeni, rakip kafe çalışanlarından M.S.G. isimli garsonu tekme tokat dövmüştü.
POLİSE KÜFÜRLER ETTİ
Tanrıkulu kendisini gözaltına almak isteyen polislere de ağır küfürlerle karşılık vererek, "Siz Allah mısınız? Beni kimse buradan alamaz. Siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz? O.... Çocukları. Size bunun hesabını soracağım" diyerek polislere hakarette bulunmuştu.
Kelepçe takılarak karakola götürülen Tanrıkulu hakkında 'kasten adam yaralamak' suçundan işlem yapılmış, görevli 3 polis memurunun da şikayetçi olduğu Tanrıkulu, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.