CHP'li vekil PKK kanalında: Teröristlerin derneğini ve Öcalan'ın haklarını savundu

HDP'yle yakın ilişkileri ile bilinen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Belçika'dan yayın yapan PKK kanalı Medya Haber'e konuştu.
Daha önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de konuk olduğu kanala açıklamalarda bulunan Tanrıkulu, AK Parti'nin Kürtlere zulüm uyguladığını iddia etti.
PKK DERNEĞİNİ SAVUNDU
"İBB Başkanına nefes aldırmıyorlar" diyen Tanrıkulu, PKK/ KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüten DİAYDER'e arka çıktı.
DİAYDER'in PKK'lı teröristlerin ailelerine verdiği yardım çekleriyle ilgili konuşan Tanrıkulu, "Nedir mesele 100 liralık market kartı. Ya 100 lira 100 lira." ifadelerini kullandı.
"ÖCALAN'IN HAKLARI İHLAL EDİLİYOR"
Tanrıkulu sözlerinin devamında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın haklarının ihlal edildiğini öne sürdü.
DİYARBAKIR'DAN 'AMED' DİYE BAHSEDİLDİ
Öte yandan programda Diyarbakır'dan bahsedilirken sunucunun 'Amed' dediği görüldü.