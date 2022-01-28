CHP'li vekil PKK kanalında: Teröristlerin derneğini ve Öcalan'ın haklarını savundu

CHP'li Tanrıkulu İBB'de görevli PKK'lı gassala arka çıktı: Ölüleri yıkayan birisi bundan ne olacak

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, PKK/ KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüten Din Âlimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne (DİAYDER) arka çıktı. Tanrıkulu, dernekte görev alanların çok saygın insanlar olduğunu öne sürdü. Dernek üyesi olan ve İBB'de gassal olarak çalışan PKK'lıyla ilgili de konuşan Tanrıkulu, 'Gassal ölüleri yıkayan birisi. Ya bundan ne olacak Allah'ınızı severseniz' ifadelerini kullandı.