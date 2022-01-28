Gündem CHPli vekil PKK kanalında Teröristlerin derneğini ve Öcalanın haklarını savundu
POLİTİKA

CHP'li vekil PKK kanalında: Teröristlerin derneğini ve Öcalan'ın haklarını savundu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terör örgütü PKK'nın yayın organı Medya Haber'e açıklamalarda bulundu. Tanrıkulu, PKK/ KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüten DİAYDER'e sahip çıkan açıklamalarda bulunurken, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın haklarına engel olunduğunu da öne sürdü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​CHPli vekil Sezgin Tanrıkulu PKK kanalı Medya Haberde: Teröristlerin derneğini ve Öcalanın haklarını savundu
​CHP'li vekil PKK kanalında

HDP'yle yakın ilişkileri ile bilinen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Belçika'dan yayın yapan PKK kanalı Medya Haber'e konuştu.

Daha önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de konuk olduğu kanala açıklamalarda bulunan Tanrıkulu, AK Parti'nin Kürtlere zulüm uyguladığını iddia etti.

Özgür Özel de aynı kanala konuk olmuştu
Özgür Özel de aynı kanala konuk olmuştu

PKK DERNEĞİNİ SAVUNDU

"İBB Başkanına nefes aldırmıyorlar" diyen Tanrıkulu, PKK/ KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüten DİAYDER'e arka çıktı.

DİAYDER'in PKK'lı teröristlerin ailelerine verdiği yardım çekleriyle ilgili konuşan Tanrıkulu, "Nedir mesele 100 liralık market kartı. Ya 100 lira 100 lira." ifadelerini kullandı.

"ÖCALAN'IN HAKLARI İHLAL EDİLİYOR"

Tanrıkulu sözlerinin devamında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın haklarının ihlal edildiğini öne sürdü.

DİYARBAKIR'DAN 'AMED' DİYE BAHSEDİLDİ

Öte yandan programda Diyarbakır'dan bahsedilirken sunucunun 'Amed' dediği görüldü.

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CHP'li Tanrıkulu İBB'de görevli PKK'lı gassala arka çıktı: Ölüleri yıkayan birisi bundan ne olacak
OYNAT 01:26
CHP'li Tanrıkulu İBB'de görevli PKK'lı gassala arka çıktı: Ölüleri yıkayan birisi bundan ne olacak
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, PKK/ KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüten Din Âlimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne (DİAYDER) arka çıktı. Tanrıkulu, dernekte görev alanların çok saygın insanlar olduğunu öne sürdü. Dernek üyesi olan ve İBB'de gassal olarak çalışan PKK'lıyla ilgili de konuşan Tanrıkulu, 'Gassal ölüleri yıkayan birisi. Ya bundan ne olacak Allah'ınızı severseniz' ifadelerini kullandı.


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