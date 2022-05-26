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POLİTİKA

CHP'li Tanrıkulu'ndan akılalmaz suçlamalar: Gaziantep'teki canlı bomba paniğinden hükümeti sorumlu tuttu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "kendisini patlatacağını" belirten kişinin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili konuştu. Olaydan hükümeti sorumlu tutan Tanrıkulu, sokakların karıştırılmak istendiğini ve bunun bir prova olduğunu öne sürerek, "Adamın üzerinde bir şey yokmuş, neymiş tam anlamıyla bilmiyoruz ama fikir olarak hazırlamaya başladılar." ifadelerini kullandı.

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Elif Karahan Yeni Şafak
​CHPli Sezgin Tanrıkulundan akılalmaz suçlamalar: Gaziantepteki canlı bomba paniğinden hükümeti sorumlu tuttu
CHP'li Tanrıkulu Gaziantep'teki canlı bomba paniğinden hükümeti sorumlu tuttu

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısına gelen Ümit Koçyiğit, üzerindeki yeleği ve elindeki kumandayı göstererek polislere "kendisini patlatacağını" söyledi.

Zanlı, "canlı bomba" olabileceği şüphesiyle polisler tarafından vurularak yaralandı.

Konuyla ilgili TELE 1 ekranlarında konuşan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, olayın sorumlusunun hükümet olduğunu iddia etti.

"BUGÜN PROVA YAPILDI"

"Yapmaz dediğimiz her şeyi yaptı son 4-5 yılda. Eğer seçime gidiliyorsa okuduğumuz tablo şu; kazanacağı seçime girer. Bunun için de sokağı karıştırmak ister, faili meçhul cinayetler yapmak ister, başka büyük çatışmalar yapmak ister. " diyen Tanrıkulu, bugün bunun provasının yapıldığını öne sürdü.

"FİKİR OLARAK HAZIRLAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"Ne olduğunu bilmiyoruz ama öyle bir algı yapıldı ki Gaziantep'te sanki şehir bombalanacak yani... Yani bir hazırlık gibi." ifadesini kullanan Tanrıkulu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi hazırlamaya çalıştılar Gaziantep'te. Bir bombalama eylemi, işte protokol kapısının önünde falan diye. Henüz tam manasıyla bilmiyoruz. Adamın üzerinde bir şey yokmuş, neymiş tam anlamıyla bilmiyoruz ama fikir olarak hazırlamaya başladılar."

CHP'li Tanrıkulu'ndan akılalmaz suçlamalar: Gaziantep'teki canlı bomba paniğinden hükümeti sorumlu tuttu
OYNAT 00:57
CHP'li Tanrıkulu'ndan akılalmaz suçlamalar: Gaziantep'teki canlı bomba paniğinden hükümeti sorumlu tuttu
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde 'kendisini patlatacağını' belirten kişinin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili konuştu. Olaydan hükümeti sorumlu tutan Tanrıkulu, sokakların karıştırılmak istendiğini ve bunun bir prova olduğunu öne sürerek, 'Adamın üzerinde bir şey yokmuş, neymiş tam anlamıyla bilmiyoruz ama fikir olarak hazırlamaya başladılar.' ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'Lİ DAĞ'DAN SERT TEPKİ

CHP'li Tanrıkulu'nun sözlerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan tepki geldi.

Söz konusu sözlerin yer aldığı programdan görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Dağ, "CHP’nin içindeki kandilin temsilcisi Sezgin Tanrıkulu yine deli saçması argümanlarıyla zihinleri bulandırma çabasında. Çok şükür, tarih, Recep Tayyip Erdoğan’ı faili meçhulları bitiren lider olarak anacak. Faili meçhulları sempatizanı olduğun terör örgütüne sor yüreğin yetiyorsa!" açıklamasında bulundu.

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