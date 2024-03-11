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Biden'dan katliama tam destek: İsrail'e kırmızı çizgisi yok

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e askeri yardım konusunda hiçbir kırmızı çizgisi olmadığını belirtti. MSNBC kanalına konuşan Biden bir kez daha terör devletinin katliam politikasına ortaklığını göstermiş oldu. Biden, Netanyahu'yu "İsrail'in imajına zarar vermekle" itham etti.

04:00 - 11/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:06 - 11/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Joe Biden, Binyamin Netanyahu
Joe Biden, Binyamin Netanyahu

7 Ekim'den bugüne İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma tam destek veren ABD Başkanı Joe Biden, bir kez daha katil devlete her türlü desteği vermeye devam edeceğini ilan etti. Biden, Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail'e zarar verdiğini ima ederken, Refah'ı kendi politikasını perdelemek için kullandı. ABD Başkanı Biden, MSNBC kanalında yayınlanan bir programa röportaj verdi ve gündemdeki ana başlıkları değerlendirdi.

Silah yardımı sürecek

Televizyon programında, "Başbakan Binyamin Netanyahu konusunda sizin kırmızı çizginiz nedir? Bir kırmızı çizginiz var mı? Örneğin Refah'ın işgali bir kırmızı çizgi olabilir mi?" sorusuna Biden, "İsrail'i asla bırakmayacağım. Silah yardımının duracağı, demir kubbenin cephanesiz kalacağı bir kırmızı çizgim yok" yanıtını verdi.

Sadece Netanyahu'ya yüklendi

Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" kaydeden Biden, Gazze'deki ölü sayısının çok fazla olduğunu ve Netanyahu hükümetinin, "sivillerin hayatını nasıl hedef almayacağı" üzerine ciddi şekilde eğilmesi gerektiğini vurguladı. Biden, Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılarının ve bu saldırılarda öldürülen 30 binden fazla sivilin sorumluluğunun ağır olduğunu söyleyerek, bu kadar insanın sadece "Hamas'ın peşinden giderek öldürülemeyeceğini" ifade etti.

Soykırımcısın Joe

Filistin yanlısı aktivistler ABD Başkanı Joe Biden'ın düzenlediği bir mitingte protesto gösterisi düzenledi. İsrail'e tam destek veren Biden'a, "Sen bir diktatörsün Joe, sen bir soykırımcısın, onbinlerce Filistinli öldürüldü, çocuklar ölüyor" sözleriyle tepki gösterdi. Güvenlik görevlilerinin müdahale etmesi sonucu protestocularla arbede yaşanmasına neden oldu.

Tecrit gemisi yola çıktı

Gazze'yi dünyadan tamamen tecrit etmek ve Akdeniz açıklarında Filistin'e ait enerji kaynaklarının denetemini İsrail'e vermeyi hedeflediği belirtilen tecrit limanını inşa edecek ABD donanmasına ait gemi limandan ayrıldı. Destek gemisi "General Frank S. Besson" önceki gün Virginia eyaletindeki bir askeri üsten bölgeye doğru yola çıktı. ABD Merkez Komutanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "hayati insani malzemelerin Gazze'ye ulaştırılması için geçici bir liman kurulmasına yönelik ilk ekipmanı taşıyor" ifadesine yer verildi. Pentagon, hiçbiri karaya çıkmayacak olan bin askerin yardımıyla iskeleyi inşa etmenin 60 gün sürebileceğini söylemişti. Yaklaşık 200 ton yiyecek yüklü bir yardım gemisi de Kıbrıs'taki bir limandan yola çıkmak için izin bekliyor.




#ABD
#Gazze
#İsrail
#Joe Biden
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