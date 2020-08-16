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POLİTİKA

Biden'ın küstah sözlerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan tepki: Türkiye’ye emir verilen günler geride kaldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye hakkındaki açıklamalarının cehalet, kibir ve iki yüzlülüğe dayandığını belirtti. Kalın, "Türkiye'ye emir verme günleri geride kaldı ama hala bunu deneyebileceğinizi düşünüyorsanız, buyurun. Bedelini ödersiniz" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye hakkındaki açıklamalarının cehalet, kibir ve iki yüzlülüğe dayandığını belirtti.

Kalın, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye'ye ilişkin sözlerine Twitter'dan paylaştığı mesajla tepki gösterdi.

  • Mesajını İngilizce paylaşan Kalın, "Biden'ın Türkiye analizi katıksız cehalet, kibir ve iki yüzlülüğe dayanıyor. Türkiye'ye emir verme günleri geride kaldı ama hala bunu deneyebileceğinizi düşünüyorsanız, buyurun. Bedelini ödersiniz" ifadesini kullandı.

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