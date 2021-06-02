'Bilim-2' deniz salyalarını takip için Marmara Denizi'nde: Veriler çalıştayda sunulacak

Marmara Denizi'nin birçok noktasında, şubat ayından bu yana, canlı organizmaların en basit şekilde artık yaşamayan organik atığı olan salya oluşumlarının görülmeye başlanmasının ardından gözler, bilim dünyasının bu konudaki çalışmalarına çevrildi.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünün seyrüseferdeki Bilim-2 araştırma gemisi de Marmara'yı komaya sokan deniz salyası oluşumunu yerinde takibe aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü koordinasyonunda, 2017'den bu yana yürüttüğü Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) Projesi'nde görev alan ve salya oluşumları ile ilgili Bilim-2 Gemisi'nden gelen verileri analiz eden Enstitü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yücel soruları yanıtladı.

Bakanlığın, büyük bir özveri ve deneyimli uzmanları ile MARMOD Projesi'ni destekleyip, dikkatle takip ettiğini dile getiren Yücel, Marmara seferinin ayrıca DEKOSİM Ulusal Deniz Araştırmaları Altyapı Merkezi Projesi ve TÜBİTAK BİDEB Öncü Araştırmacılar Programı tarafından desteklendiğini kaydetti. Doç. Dr. Mustafa Yücel, böylece, son teknoloji oşinografik ölçüm platformları ve sensörler ile Marmara'nın en derin noktalarından veri toplanmasının mümkün olacağını ifade etti.

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Yücel, ana hedefinde, "Marmara'yı kurtarmak için deniz-bilim ve veriye dayanan çözüm önerileri sunmak" olan MARMOD Projesi'nin, Marmara Denizi için ortak bir veri tabanı oluşturulması, oksijen seviyesinin belirlenmesi gibi öncelikli hedeflerinin bulunduğunu anlattı.

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Marmara Denizi'nin sağlığı ele alınıyor

Ancak acil bir durum oluşturan salyanın da artması üzerine ODTÜ Bilim-2 Gemisi'nin rotasını, olağanüstü durumu incelemek üzere bu bölgeye çevirdiğini ve ek örnekleme ve analizler planladığını bildiren Mustafa Yücel, bilim insanlarının seyrüseferlerinde, Marmara Denizi'nin sağlığını 70'e yakın istasyonda ve 1200 metrelik en derin noktaya kadar pek çok açıdan ele aldığını belirtti.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yücel, toplanan verilerin enstitüye aktarılarak, bilim insanlarınca mercek altına alındığını söyledi.

"Marmara'da aşırı alg üretimi, yüzde 70 oranında karasal kaynaklı"

Taşıma kapasitesinin üstünde aşırı besin elementi girdisi nedeniyle Marmara Denizi'nde alg ve plankton artışı yaşandığını ifade eden Yücel, sözlerine şöyle devam etti:

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"MARMOD Projesi'ndeki ölçümler gösteriyor ki Marmara'da aşırı alg üretimi, yüzde 70 oranında karasal kaynaklı, az arıtılmış ya da yeterli kapasitede arıtılmamış atıkların denizle buluşmasından kaynaklanıyor. Evsel atık, su arıtma tesislerinin hayata geçirilmemesi, atık suların arıtılmadan denize verilmesi ve oksijen miktarının azalması bu durumun nedenleri arasında sayılabilir.

Marmara Denizi 2-2,5 derece arasında

Tüm dünya denizlerinin ortalama sıcaklığı 0,8-1 derece arasında ısınmış durumda iken Marmara Denizi'nin çeşitli nedenlerle 2-2,5 derece arasında ısındığı belirtiliyor. Küresel ısınma da bir etken gibi görünüyor. Marmara Denizi'ndeki salya oluşumu, denizin içindeki fazla organik malzemeyi dışarı attığı şeklinde yorumlanabilir."

FOTOĞRAF 9 Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit Körfezi'nde görülen ve denizlerde balıkçılık faaliyetlerinin durmasına neden olan müsilaj ile mücadele çalışması yürütülüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında, deniz denetim uçağıyla deniz salyasının etkili olduğu bölgeler tespit ediliyor. Daha sonra belirlenen noktalara yönlendirilen ekipler, deniz süpürgesi ve amfibik araçların desteğiyle bunları topluyor. Denizden alınarak çuvallara doldurulan yapışkan madde, bertaraf edilmek üzere İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ'ye gönderiliyor. Ekipler, 38 gündür süren temizlik çalışmalarında toplam 100 ton deniz salyası topladı. İzmit Körfezi'nden deniz salyası temizliği: Hem balıkçıların hem vatandaşın kâbusu olmuştu İzmit Körfezi'nde su yüzeyinde deniz salyasından (müsilaj) kaynaklı beyaz tabakanın temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Ekipler, 38 gündür süren temizlik çalışmalarında toplam 100 ton deniz salyası topladı. BiP'te paylaş

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MARMOD araştırma seferinin verileri çalıştayda paylaşılacak

ODTÜ olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının cuma günü düzenleyeceği Marmara Denizi'nde Müsilaj Sorunu ve Çözüm Önerileri Çalıştayı'na katılarak, Bilim-2 Gemisi'nden elde ettikleri veri analizlerini paylaşacaklarını ve çeşitli çözüm önerilerini sunacaklarını bildiren Doç. Dr. Yücel, şöyle konuştu:

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"Marmara Denizi'nde son haftalarda görülen yoğun salya oluşumu, aslında buz dağının görünür hali. ODTÜ Bilim-2 Gemimizden anlık olarak ulaşan bilgiler, müsilajın sadece yüzeyde değil denizin içinin de jel gibi olduğu ve denizdeki oksijenin de çok azaldığı yönünde. Denizden örnek alıp incelemek için kullandığımız filtreler ve pompalar organik parçacık yoğunluğundan güçlükle çalışıyor şu an. Türkiye denizlerinde daha önce görülmemiş büyük bir felaketle karşı karşıyayız.

FOTOĞRAF 23 İzmit Körfezi'nde yaklaşık 2 aydır görülen ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarıyla arındırılan deniz yüzeyi, yeniden deniz salyası ile kaplandı. Körfez ilçesi Yarımca sahilinde deniz yüzeyinde bulunan tabaka, sahil boyunca etkili oldu. Bazı deniz canlıları da bu tabakadan olumsuz etkilenirken, bir martının deniz salyasına saplandığı görüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla yapılan çalışmaların ardından deniz yüzeyinden yaklaşık 400 ton deniz salyası toplanmış ve bu atıklar geri dönüşüm tesisinde bertaraf edilmişti. İzmit Körfezi yeniden deniz salyası ile kaplandı Kocaeli'nin Körfez ilçesi sahillerinde belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmalarının ardından bir süredir görülmeyen deniz salyası, yeniden etkili olmaya başladı.

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Oksijen seviyesi yıllar geçtikçe azalıyor

Marmara'da görüntülenen yoğun salya aslında gözle görünen kısım, asıl su kolonu boyunca yayılmış durumda ve deniz tabanını kaplamaya başladı. Dalgıç hocalarımız veriler aktarıyor. Üstteki 30 metredeki organik yoğunluğu, Marmara Denizi tarihinde daha önce hiç ölçmedik. Bu olayı hangi sebep bu noktaya getirmiş, bunun cevabını vermek kolay değil. Topladığımız veriler, Karadeniz'de canlı yaşamı için gerekli olan oksijen seviyesi stabil seviyedeyken Marmara Denizi'nde bu seviyenin yıllar geçtikçe azaldığını gösteriyor. Genel olarak, Marmara'nın doğusunda su canlıları, 80 metreye kadar oksijen alabilirken son yıllarda bu 20 metreye kadar düştü. Yani deniz yüzeyinin ilk 20 metresinde oksijen var, altında yeterli oksijen yok. "

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Bazı bilim insanlarının, denizdeki salyalanmaya, "çok ani bir deşarjın neden olduğu" ihtimali üzerinde durduklarını aktaran Yücel, "Bazı hocalarımız, ani deşarjın Marmara genelini tetiklediği yönünde görüş bildiriyor. Tetiklenince toplu bir reaksiyon olduğu senaryolar arasında. " dedi.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yücel, "Marmara'nın sağlıklı kalması, Karadeniz havzasının sağlığını da doğrudan etkiliyor. Aslında bu durum, uluslararası sonuçlar da doğurabilir. Yaptığımız modellemelere göre, karasal atıkların en az yüzde 50 oranında azaltılması, Marmara Denizi'ni 5-6 yıl içinde komadan çıkarabilir. Bu durumda balıkların 80-100 metre derinliklere kadar dağılım gösterdiği dönemlere geri dönebiliriz. Uzun vadede ise atık miktarının daha da aşağılara çekilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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3 önemli çözüm önerisi

Çalıştay için MARMOD projesi sonuçlarından bir dizi çözüm önerisi de derlediklerini belirten ve bunları, "ileri arıtma", "yeşil tampon bölgeler", "arıtma bölgelerinin denetimi" olarak özetleyen Doç. Dr. Mustafa Yücel, şunları kaydetti:

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"Marmara Denizi'ni komadan çıkarmak için önerilerimiz arasında, İstanbul Boğazı alt tabakasına deşarj edilen kentsel atık sulara ilişkin yatırım planının yapılması bulunuyor. Susurluk, Marmara ve Ergene havzalarından Marmara'ya deşarj edilen yüklerin azaltılması, kentsel kaynaklı atık su deşarjları için alıcı ortamın taşıma kapasitesini dikkate alan limitlerin belirlenmesi, Kadıköy, Yenikapı, Üsküdar ve Baltalimanı ve Paşabahçe Önarıtma tesislerinde iyileştirme planlarının yapılması da önerilerimiz arasında. Bunun yanında İstanbul Eylem Planı için öngörülen kapasite ve yatırımlarla ilgili 2023 yılı hedefinin öne çekilmesinin de gerekli olduğunu düşünüyoruz.

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Önerilerin hayata geçmesi için belediyelerin birlikte çözüm yollarını geliştirmesi gerekiyor

Ayrıca Susurluk Havzası'ndan Marmara Denizi'ne gelen baskıların azaltılması için Susurluk Havzası Kirlilik Önleme Eylemi Planı'nın acilen oluşturulması ve nehir boyunca yapılacak yeşil tampon bölgelerin oluşturulması da gerekiyor. Çevre mevzuatı açısından denetimlerin artırılması ve iyi tarım uygulamalarının oluşturulması da önem taşıyor. İzmit Körfezi havzasında noktasal kaynakların da kontrolünün sağlanması gerekiyor. Tüm bu önerilerin hayata geçmesi için belediyelerin birlikte çözüm yollarını geliştirmesi gerekiyor. Çözümün getireceği maliyetlere ülke olarak katlanılması lazım."

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Marmara'yı ileride bekleyen başka tehlikenin bulunup bulunmadığına ilişkin bir soru üzerine Yücel, "Bence en büyük yaklaşan tehlike oksijensizleşmenin artarak devam etmesi. Oksijensizleşme sürdükçe bu tehlike daha da büyüyecek. Bu durum Marmara Denizi'nde yakında balıkların ve pek çok deniz canlısının kitlesel ölümüne neden olabilir. Bu çok uzak değil" dedi.

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MARMOD Projesi'nin ikinci fazına geçtik

Mustafa Yücel, MARMOD Projesi'nin ikinci fazına geçtiklerini ve Marmara Denizi'ne ilişkin modellemeleri daha da ileri götüreceklerini vurguladı. Yücel, bu model ile denizdeki herhangi bir değişimin sonuçlarının ya da çeşitli yönetim planlarının etkilerinin ne olacağının, karar vericiler tarafından bir arayüz ile test edilip önceden kestirilebileceğini sözlerine ekledi.

FOTOĞRAF 10 Marmara Denizi'nde sıklıkla görülen ve deniz salyası da olarak bilinen müsilaj, deniz dibinde 30 metreye kadar inmesi halinde zarar verdikleri canlı türlerinin çoğalma ve üremesine de engel oluyor. Dalgıç İsa Şahintürk, Kadıköy Sahili'nde Marmara'nın dibini saran deniz salyalarını su altı kamerası ile görüntüledi. İsa Şahintürk, Günden güne oltayla avladığımız balıklar azaldığı için dalış yapıyorum. Hem su altı canlılarını inceliyorum hem de dalış yaparak balık avlıyorum. Son zamanlarda deniz salyaları yüzünden balıklar da azaldı. Bunun sebebi, Marmara'daki deniz suyunun sürekli kirlenmesi. Bu yüzden dalışlarda da artık balık göremez olduk dedi. OKSİJENİN OLMADIĞI YERDEN BALIKLAR UZAKLAŞIYOR <br> <br> İstanbul'un tüm çevresinde dalış yaptığını belirten Şahintürk, Şunu söylemem gerekir; İstanbul'un her yeri aynı. Çünkü su sürekli yayılım gösteriyor ve kirlilik dağılıyor. Bu nedenle artık neredeyse dalışlarda balık göremiyoruz. Çünkü suda oksijen olmadığından, deniz salyasından dolayı balıklar uzaklaşıyor... Deniz salyasının son zamanlarda gündem olmasının nedeni ise salyaların artık deniz yüzeyine çıkması. Mart ayındaki dalışlarımızda da salyaları görüyorduk ancak artık yüzeye çıkıyor. İnsanların deniz manzarası bozulduğu için artık daha çok gündem oluyor diye konuştu. DENİZ YÜZEYİNDE SADECE YÜZDE 5'İ GÖRÜNÜYOR <BR> <BR> Suların daha iyi filtrelenmesi ve arıtılması gerektiğini vurgulayan İsa Şahintürk, Deniz salyaları sürekli arttığı zaman yok olma süreleri de uzuyor. Bu şekilde devam ederse deniz salyaları yok olmaz. Suların daha iyi filtrelenmesi ve arıtılması gerekir... Denizin yüzeyinde gördüğümüz deniz salyası neredeyse hiçbir şey. Çünkü mart ayından beri suyun altında biz birbirimizi zor görecek şekilde hareket ediyoruz. Şu an deniz yüzeyine çıkan deniz salyaları dipte bulunan salyaların sadece yüzde beşi. Deniz salyaları tamamen denizin dibine çöküyor ifadeleri kullandı. Şahintürk, Denizin altında balıkları gördüğümüzde ilerliyoruz. Suda çok kötü bir koku oluyor. Bazı bölgelerden atık bırakılıyor suya. Böyle olduğu zaman suya başımızı sokmadan çıkmamız gerekiyor. Deniz dibinde salyaları hala görebiliyoruz. Salyanın içerisinde hava kabarcığı var ve suda asılı bir şekilde duruyor. şeklinde konuştu. Kadıköy'den Marmara'ya daldı, deniz dibini saran salyayı görüntüledi Kadıköy'den Marmara'ya daldı, deniz dibini saran salyayı görüntüledi Kadıköy'den Marmara'ya daldı, deniz dibini saran salyayı görüntüledi Kadıköy'den Marmara'ya daldı deniz dibini saran salyayı görüntüledi: Görünen sadece yüzde 5'i Kadıköy Sahili'nde deniz dibini saran deniz salyası dalgıç İsa Şahintürk tarafından su altı kamerasıyla görüntülendi. Şahintürk, "Şu an deniz yüzeyine çıkan deniz salyaları, dipte bulunan salyaların sadece yüzde beşi" dedi.

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