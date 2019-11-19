Bilinçli ve özgüven sahibi bir nesil geliyor: ARAL alanında uzman kişileri konuk etmeye devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ahmet Rasim Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

İstanbul Fatih'teki Ahmet Rasim Anadolu Lisesi, müfredat eğitimin dışında çeşitli konferans, atölye çalışmaları ile öğrencileri bilinçli ve özgüven sahibi bir nesil olarak hazırlıyor.

Sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanlarda Türkiye dereceler elde eden okul, eğitimin sadece ‘sıra ve masadan’ ibâret olmadığını gösteriyor.

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Eğitimi kültür, sanat ve sporla bir araya getirerek hayatı tüm yönleriyle kapsayan, kültür ve medeniyet odaklı bir okul anlayışı ile faaliyetlerini sürdüren okul, alanında uzman birçok isim ile öğrencilerini buluşturarak hayata farklı pencerelerden bakabilmelerini sağlıyor.

Ahmet Rasim Anadolu Lisesi öğrencileri eğitim-öğretim yılının başladığı andan itibaren gençlik, bilim, medya, başarı, ahlâk, sorumluluk, edebiyat, sosyoloji, motivasyon gibi konularda popüler isimlerden bilgiler aldı.

İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu,

Okulun en son konuğu Gençlik ve Spor Bakanı oldu

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, "Gençlik ve Kimlik İnşâsı" konulu konferansla gençlerin ahlâkî yönlerini geliştirmeyi amaçlarken Gazeteci-Yazar Sümeyye Ertekin, "Türkiye, Mülteciler ve Göç" konulu konferansında öğrencilerin ülkedeki göç ve mülteciler ile ilgili gerçekçi bir bilgiye ulaşmasını hedefledi.

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, gençlere medyayı bilinçli bir şekilde kullanmalarını anlatıyor.

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Coşkun, "Bulunduğumuz Coğrafyanın Önemi ve Neler Yapabiliriz?" konulu konferansıyla sosyal bilimler alanındaki çalışmalar hakkında bilgi verirken Gazeteci-Yazar Ersin Çelik’in “Medya ve İnternet Bağımlılığı” konferansıyla öğrencilere medyayı bilinçli kullanma farkındalığı kazandırmayı amaçladı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ahmet Rasim Anadolu Lisesi öğrencileri

Okulun yapmış çalışmaları yerinde inceleyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ahmet Rasim Anadolu Lisesi’nin bakanlığının projelerinde yer almasını istedi.

Spordan sanata kadar birçok eğitim veriliyor

Okulda sanatsal anlamda resim, fotoğraf, uzak doğu sporları, okçuluk, akademik çalışma kursları, hızlı okuma kursları, enstrümantal alet çalma gibi birçok eğitim verildiğini aktaran Ahmet Rasim Anadolu Lisesi Müdürü Erdoğan Söylemez, okul öğrencilerinin başarıları hakkında da şu bilgileri verdi:

Ahmet Rasim Anadolu Lisesi, kültürel faaliyetlerin yanında masa tenisi, voleybol, okçuluk, güreş, bilek güreşi, dart, basketbol, uzakdoğu eğitimleri, atletizm, taekwondo ile sporun yalnızca futboldan ibaret olmadığı gösteriyor.

“Okulumuz Yüksek Akademik Başarı, Donanımlı Eğitim Kadrosu, Yüksek Üniversite Yerleştirme Oranı, Onlarca Etkinlik, Sportif Faaliyetler, Bilimsel Çalışmalar, Sanat Dolu Zamanlar, Sosyal Sorumluluk Projeleri, Kültürel-Eğitsel Geziler, Seminerler-Konferanslar, Üniversitelerle İşbirliği Kariyer Günleri, Beslenme Dostu Okul olmamızla dikkat çekmekte. Okulumuz öğrencileri birçok sosyal, kültürel, sportif, bilim ve deney yarışmalarında başarıya imza attı. Bu başarılarımızdan bazıları:

-Marmara/ İstanbul Taekwondo Poomsae Müsabakasında gençler kategorisinde İstanbul birinciliği,

-Masa Tenisi ve okçuluk dalındaki il-ilçe dereceleri,

-Birçok konuyla ilgili hikaye, şiir ve kompozisyon yazma yarışmalarındaki il-ilçe birincilikleri,

-Okulumuz Robotik kulübü ögrencisi Abdulkadir Özbek’in "Asistan Gözlük" projesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Robocon 2019´da 3.´lük, Marmara Üniversitesi 4. Uluslar arası Marmara Robot Olimpiyatlarında 2. lik ve Üsküdar Üniversitesi 6. Bilim ve Fikir Festivali 1.´lik ödülü,

Abdulkadir Özbek, Üsküdar Üniversitesi 6. Bilim ve Fikir Festivali'nde 1.´lik ödülünü Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un elinden aldı.

-28.Uluslararası Dr. ibrahim Arıkan MEF Eğitim kurumları Arastırma projeleri yarışmasındaki Turkish Airlines Science EXPO 2019 Bursa´da finalistliği ve proje derecesi; aynı öğrencimizin geçtiğimiz yılda da çevre duyarlılığı ve eko sisteme etkisi temalı "Manyetik Isıtmalı Kombi" proje yarışmasındaki birinciliği.”

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