Gündem Bin 720 polis ile sokaklar ablukaya alındı 24 saat sürecek
GAZİANTEP

Bin 720 polis ile sokaklar ablukaya alındı: 24 saat sürecek

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik bin 720 polisin katıldığı, 24 saat sürecek operasyon başladı. Polis helikopteri, özel harekat ekipleri, dedektör köpek Unixin de desteğiyle çok sayıda eve baskın yapıldı.

Haber Merkezi DHA
Gaziantep'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Gaziantep'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Gaziantep Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Vatan, Akdere, Beybahce ve Fırat mahallelerinde bulunan adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Polis helikopteri ile özel harekat ekipleri ve droneların kullanıldığı operasyonda evlerde arama yapıldı.

İHA
Gaziantep'te 24 sürecek operasyon.

SOKAKLAR ABLUKAYA ALINDI

  • Bin 720 polisin katıldığı operasyonlarda belirlenen adreslerin bulunduğu cadde ve sokaklar ablukaya alındı. Cadde ve sokak girişleri zırhlı araçlar ve özel harekat polisleri tarafından tutulurken, mahalle ve cadde içerisinde de geniş güvenlik tedbirleri alındı. Ekipler belirlenen adreslerin kapıları koç başı ile açarak arama yaptı.

İHA
Gaziantep'te 24 sürecek operasyon.

HELİKOPTER VE DEDEKTÖR KÖPEK DESTEĞİ

Operasyon sırasında polis helikopteri sürekli uçuş yaparak yerdeki hareketliliği gözlemlendi. Dedektör köpek ’Unix’in de kullanıldığı operasyon kapsamındaki bazı evlerin kapılarının dışa açılır şekilde tasarlandığı, çok sayıda sürgü konulduğu ve evlerin güvenlik kamerasıyla kontrol edildiği görüldü.

İHA
Gaziantep'te 24 sürecek operasyon.

Uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair ipuçlarına ulaşılan adreslerde bazı şüpheliler gözaltına alınırken, ekiplerin operasyonu 24 saat sürdüreceği bildirildi.

AA
Gaziantep'te 24 sürecek operasyon.

AA
Gaziantep'te 24 sürecek operasyon.

AA
Gaziantep'te 24 sürecek operasyon.

AA
Gaziantep'te 24 sürecek operasyon.

AA
Gaziantep'te 24 sürecek operasyon.

AA
Gaziantep'te 24 sürecek operasyon.

AA
Gaziantep'te 24 sürecek operasyon.

AA
Gaziantep'te 24 sürecek operasyon.

AA
Gaziantep'te 24 sürecek operasyon.
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