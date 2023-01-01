Binali Yıldırım geçirdiği kazadan sonra ilk kez Meclis'e geldi

Binali Yıldırım, kazanın ardından ilk kez TBMM'ye gelerek, partisinin grup toplantısına katıldı. Yıldırım, Meclis'te AK Parti'li milletvekilleri ve partililer tarafından karşılandı. Vekillerin çiçek verip, 'geçmiş olsun' dileğinde bulunduğu Yıldırım, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya gelerek, toplantı salonuna yürüdü.