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POLİTİKA

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu TRT ekranlarında canlı yayına katılacak

Binali Yıldırım ile CHP adayının canlı yayın programı TRT'de olacak

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile Milleti İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı canlı yayın programı TRT ekranlarında olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu
Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun buluşması TRT ekranlarında olacak. Buluşmanın günü ve saati pazartesi günü belli olacak.

Görüşmenin tek moderatör tarafından yönetileceği ve sadece iki adayın katılacağı belirtildi.

YILDIRIM: KESİN OLACAK

  • AK Parti'nin İBB Adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile canlı yayında yapılacak bir tartışma için dün akşamki canlı yayında "Kesin olacak" ifadesini kullanmıştı.

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