Binali Yıldırım: Kıbrıs meselesi yoktur KKTC vardır

KKTC'de temaslarda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde bir konuşma yaptı. Yıldırım, "100 yıl önce karşımıza çıkan kimlerse, bugün Doğu Akdeniz'de karşımıza çıkanlar ayni tipler. Bunlar değişmiyor. Rumlar uluslararası hukuku yok sayarak, Ada'nın tamamının hakkı ve hukukunu kendinde görüyor. Bu, kabul edilemez. Kıbrıs meselesi diye bir şey yoktur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Bu kadar basit. KKTC, Akdeniz'in teminatıdır. Arkasında da dağ gibi Türkiye Cumhuriyeti vardır. Türkiye olarak, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini sonuna kadar savunacağız" dedi.

Kıbrıs'ta federal çözüm modelinin gerçekçi olmadığına işaret eden Yıldırım, "Kim ne derse desin, Kıbrıs'ta artık federatif bir yapı pek gerçekçi değildir. Tek gerçek var, iki tane kurucu millet vardır. Bu iki kurucu millet kendi kararını verdi, yoluna devam edecektir. Kalıcı barışın başka yolu yoktur" diye konuştu.

OYNAT 05:36 Erbakan’ın 44 yıl önce verdiği tarihi emir 1959'da Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'ın anlaşması ile Türk ve Rum halklarının eşitliğine dayalı Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu.Erbakan, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar'a gemilerin yola çıkması için tarihi emri verdi. TSK'nın çıkarma parolası ise "Ayşe tatile çıksın" oldu. BiP'te paylaş

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TÜRKİYE'DE NE VARSA, KKTC'DE DE OLACAK



"12 yıl bakanlık yaptığımda, bütün arkadaşlarıma verdiğim talimat açıktır. Türkiye'de ne varsa, Kıbrıs'ta da aynısı olacak" dediğini anlatan Yıldırım, Kıbrıs'ta yapılan bazı konuşmaların kendilerini üzdüğünü ifade etti. Yıldırm, "Türkiye'nin verdiği mücadele hakkında konuşurken, mutlaka söylemlerin iyi seçilmesi gerekir" dedi.



Türkiye ile KKTC'nin bir ve beraber olacağını kaydeden Binali Yıldırım,"Fitneye, fesata fırsat vermeyeceğiz. Şimdi 'Z Kuşağı' gençler var. Gençler geleceğimiz. Gençlerimiz ne yazık ki, 1960'lı 70'li yılları yaşamadılar. Onlara daha çok anlatacağız geçmişi. Geçmişi öğrenmeden, acıları bilmeden geleceği inşa etmek imkansızdır" diye konuştu.