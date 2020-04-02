Biner lira yardımı duyan muhtarlıklara koştu: Vatandaşlarımız konuyu yanlış anlamışlar Biner lira yardımı duyan muhtarlıklara koştu: Vatandaşlarımız konuyu yanlış anlamışlar Engelli maaşı ve 65 yaş üstü maaşı alanlara nisan ayı için ek biner lira ödeneceğini açıklamasının ardından konuyu yanlış anlaya birçok vatandaş muhtarlıklara akın etti. Açıkgöz, birçok vatandaşın yardım konusunu yanlış anlayarak muhtarlıklara akın ettiğini ifade ederek, "Yüzlerce vatandaşımız bugün muhtarlığımıza gelerek ’verilecek olan yardım için isim yazdırmak istiyoruz’ dediler. Ancak vatandaşlarımız konuyu yanlış anlamışlar. Herkesin verilecek bu ek biner liralık yardımdan faydalanabileceğini düşünmüşler. Biz de buraya gelen vatandaşlarımıza durumu anlattık" dedi.

Haber Merkezi 02 Nisan 2020, 10:34 Son Güncelleme: 02 Nisan 2020, 10:34 İHA