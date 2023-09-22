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Binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu: Hatay’daki Rönesans Sitesi'nin mühendisi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 1000 dolayında kişinin hayatını kaybettiği Hatay’daki Rönesans Sitesi'nin mühendislerinden E.D. tutuklandı.

20:35 . 22/09/2023 الجمعة
AA
Rönesans Rezidans enkazı.

Rönesans Rezidans enkazı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay’da yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği yerlerden biri Aşağıekinci Mahallesi’ndeki Rönesans Rezidans olmuştu. Yapımı 2013’te tamamlanan 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans ‘Cenneten bir kare’ denilerek milyonlarca lira bedelle satılmıştı.

Blokların tamamı yıkıldı

Deprem sonrası düzenlenen inceleme raporunda, rezidansın 2 bloktan oluştuğu, A blokun A1, A2 ve A3 adı verilen girişlerle ayrıldığı ve bu blokların tamamının yıkıldığı belirtildi. B blokun ise, öndeki A blokun üzerine yattığı ve sadece bodrum katta bulunan garajın ayakta olduğu ifade edilmişti.

Sitenin mühendisi tutuklandı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalara devam ediliyor.

Bu kapsamda, Rönesans Sitesi'nin mühendislerinden E.D. (47) hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Rönesans Sitesi'nin yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun 11 Şubat'ta, sitenin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu ise 21 Mart'ta tutuklanmıştı.




#Hatay
#Rönesans Rezidans
#Deprem
#Kahramanmaraş
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