Bir Abdüllatif Şener vakası daha: Mansur Yavaş da CHP’ye oy vermedi

"'Ayrıca eski Özel Kalem Müdürü Yüksel Aslan ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi eski İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker’i İYİ Parti’den vekil yapan ya da katkı sağlayan Mansur Yavaş’tır. O nedenle oyunu İYİ Parti’ye verdi.' şeklinde açıklama yaptı. 'Cumhurbaşkanlığı adaylığında oyunu elbette Kemal Bey’e vermiştir. Ancak parti oyu CHP’ye değil İYİ Parti’ye gitti' diye konuştu. Bu bilgi yanlış ise Mansur Bey açıklama yapsın. Biz de düzeltelim. Ben kaynağıma güveniyorum. Bakalım CHP yanlısı yazarlar bu konuda ne söyleyecek? "